Encuentran una foto inédita de la tripulación del Apolo 11

El astronauta del Apolo 11 Michael Collins ha hecho pública una fotografía, al parecer inédita, de los tres integrantes de la primera misión que llegó a la superficie de la Luna hace ahora 50 años.

Collins, que ahora tiene 89 años, se mantuvo en la órbita lunar a bordo del módulo de mando y servicio Columbia, mientras Neil Armstrong y Buzz Aldrin viajaban y regresaban hasta la superficie lunar en el módulo Eagle.

En su cuenta de Twitter, ha publicado un posado de los tres encontrada «en el fondo de una caja», según su testimonio. «Creo que nunca ha sido utilizada para la NASA», agrega Collins, que aparece a la derecha de la imagen.

The crew. Found this at the bottom of a box. Don’t think it was ever used by @NASA. #TBT @TheRealBuzz pic.twitter.com/ZXINsWPcix