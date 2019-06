Lugares para visitar gratis en Palma

Palma tiene una larga lista de lugares para visitar. En muchos casos, son de pago, pero hay días (a la semana, al mes o durante el año) en los que se permite una entrada gratuita e, incluso, con visita guiada incluida. Gratuitos todo el año son los recorridos que realizan dos empresas: Freetour Palma (ruta de 2 horas, de lunes a sábado, a las 11.00 horas, empezando en la plaza de España) y Mallorca Freetour (ruta de 2 horas recorriendo el casco antiguo de Palma, empezando cada día (excepto domingos) a las 11.00 desde la oficina de turismo en el Parc de la Mar y sin inscripción previa.

Junto a ello, hay una larga lista –que incluye monumentos, museos o castillos– que pueden visitarse con mucha facilidad. Entre ellos se encuentra el Castillo de San Carlos, una fortificación que defiende la rada de Portopí. En la actualidad, está dentro de la base naval de Portopí y alberga el Museo Histórico Militar de la ciudad. Puede visitarse gratis de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 horas. También se puede llamar al castillo y reservar una visita guiada y gratuita. Los lunes y días festivos está cerrado.

Siguiendo con castillos, el de Bellver es gratuito sólo un día a la semana, todos los domingos, de 10.00 a 15.00 horas. También determinados festivos, como el Dia de les Illes Balears. Los menores de 14 años no pagan ningún día.

Y el Palau de l’Almudaina, uno de los vestigios árabes conservados tras la reconquista cristiana, también tiene su hueco gratuito: cada miércoles y jueves, de 15.00 a 18.00 horas (de octubre a marzo) y de 17.00 a 20.00 horas (de abril a septiembre). Tienen entrada gratuita los ciudadanos de la Unión Europea, y residentes (cierre taquillas y acceso a Palacio una hora antes).

Terminamos los palacios con los jardines de Marivent, abiertos al público hace dos años. Se pueden visitar gratis, siempre y cuando no se encuentre en el palacio la Familia Real. En ese caso, de lunes a domingo están abiertos de 9.00 a 16.30 horas (de octubre al 30 de abril) y de 9.00 a 20.00 horas (del 1 de mayo al 30 de septiembre).

Las sedes de las instituciones públicas también forman parte de la lista. El Ajuntament de Palma organiza cada domingo visitas guiadas gratuitas: a las 11.00 en catalán y a las 12.00 en castellano. Tienen una duración de 45 minutos y es mejor reservar (visites@palma.cat). El Parlament balear también incluye esta oferta, aunque no se realiza a nivel particular, pero sí en grupos. Las visitas guiadas son los lunes, miércoles, jueves y viernes, de 9.00 a 13.00 horas. De cualquier forma, un particular puede solicitar la visita y unirse a algún grupo hasta completar las 20 personas del cupo (escribir a visites@parlamentib.es).

Respecto a museos, se puede acceder gratis a la Fundació Miró Mallorca los sábados, de 15.00 a 18.00 horas, y el primer domingo de cada mes, de 10.00 a 15.00 horas. El Casal Solleric tiene acceso gratuito de lunes a sábado, de 11.00 a 14.30 horas y de 15.30 a 20.30 horas. Los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El lunes está cerrado. El faro de Portopí puede visitarse los miércoles, jueves, viernes y sábados, de 10.00 a 14.00 horas. 20 personas por visita (reservar en fardeportopi@portsdebalears.com). Para posibles cambios, consultar las webs citadas.