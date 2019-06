El mapa del 'pecado'

Tienes coche pero no tienes casa? ¿Acabas de ‘pillar’ y no sabes dónde ir con tu pareja? ¿Tienes una amante y no quieres que os descubran? Éstas son algunas situaciones que pretende solucionar la página web Mispicaderos.com, que señala los sitios donde pasar un buen rato de una forma más o menos íntima y al aire libre.

La idea se le ocurrió a Josean Gutiérrez, un diseñador web de Bilbao. «Empecé a hacerlo en 2009 porque ya estaba el auge de Google Maps y veía que incluía de todo (restaurantes, gasolineras, etcétera), pero no los picaderos», explicaba Gutiérrez, de 45 años al diario El País. Cada persona que quiera puede añadir la ubicación que considere y un comentario. El creador de la web afirma que se preocupa de que no se utilicen expresiones malsonantes en los comentarios.

Desde ese momento, gente de todo el país empezó a colaborar y en Mallorca existen en la actualidad 116 puntos, 71 de los cuales están ubicados en el municipio de Palma. Entre ellos hay alguna incorrección, ya que señala el dique del Oeste como uno de esos puntos, cuando desde hace años está prohibida la circulación sin permiso por el lugar, debido entre otros factores a que más de un coche acabó en el agua.

Cuando se pincha sobre cada icono se señala el lugar y una breve descripción del mismo. Por ejemplo, de Cala Vinyes se dice lo siguiente: «Una zona muy poco transitada. Al final de la urbanización hay varias calles que no tienen farolas. Un lugar perfecto para fechorías».

Entre los lugares abundan las playas, caminos, polígonos, aparcamientos y explanadas, como la de Na Burguesa, un clásico, y diferentes zonas de aparcamientos públicos, algunos ‘irreverentes’ como el de la iglesia de Portals, del que se dice: «Aunque es un espacio semi-abierto puedes tener suerte y disfrutar de intimidad durante la jornada nocturna. Un clásico en el que clavar el mástil».

Uno de los lugares que se proponen más sorprendentes es el hospital Son Llàtzer: «Escaleras por encima de la 4ª planta. En la zona de hospitalización hay 4 plantas pero las escaleras siguen. Si subes un poco más tendrás la intimidad suficiente». No faltan tampoco las recurrentes propuestas de baños públicos, aunque alguno va más allá y ofrece los de minusválidos.

Proliferan también los rincones de voyeurs o mirones y los del dogging o sexo en grupo espontáneo.

Aunque el creador de la web afirma que se muestra vigilante para que no se introduzcan en la web de forma camuflada empresas de prostitución, lo cierto es que cuando se quiere ampliar el mapa aparece una nueva web donde se ofrece encontrar «gente para llevar a un picadero».