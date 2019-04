Un modelo muere en la pasarela del mayor certamen de moda de Brasil

El modelo brasileño Tales Cotta, de 26 años, falleció tras sentirse indispuesto en el momento en que participaba en uno de los desfiles de la Semana de la Moda de Sao Paulo, el mayor certamen del sector en Brasil.

Cotta, modelo da la agencia Base MGE, se sintió mal, sufrió un desmayo y quedó tendido en la pasarela esta tarde, ante un atónito público, cuando desfilaba vistiendo las confecciones de la marca Ocksa en el Espacio Arca, una casa de eventos en la zona oeste de la mayor ciudad brasileña.

El joven recibió atención médica en la pasarela y alcanzó a ser conducido con vida a un hospital, pero no resistió y murió cuando era atendido allí.

Model falls unconscious and dies at Fashion Week, Sao Paulo, Brazil



A Brazilian model died suddenly Saturday after fainting during the Ocksa brand fashion show that took place on the last day of Fashion Week. pic.twitter.com/WSaombtSas