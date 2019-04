Jaume Mas, el peso de la fama efímera tras 'La Voz'

El programa La Voz ya tiene nuevo ganador. Andrés Martín es el nuevo vencedor del concurso musical de Antena 3. Pero Jaume Mas, el pollencí que participó en la segunda edición de este curso, donde quedó en tercera posición, no ha visto el programa. «De hecho, la única vez que lo vi fue cuando unos amigos me dijeron que participara. Es que no veo la televisión», se excusa.

Tras su paso por el programa, vino la súbita fama. «Lo noté desde la primera vez que salí en el programa. A la mañana siguiente, bajé a desayunar en el hotel donde nos alojaban y vi que mucha gente me miraba».

A partir de ahí, y con el ‘bronce’ en el bolsillo, empezó una nueva vida. «Hubo un par de años muy buenos, con mucho reconocimiento de la gente, muchas actuaciones, entrevistas...». Pero esos días de vino y rosas poco a poco se fueron diluyendo. «Ves que a los conciertos donde antes iban 1.000 personas eran luego de 100. Pero eso no es lo peor, porque un músico debe estar preparado para eso y mucho más. Lo peor vino por la gente de la que me rodeé».

Jaume afirma que se ha sentido estafado. «Sí, por algunos que en teoría son del mundo de la música, pero que luego están metidos en otros negocios. Gracias a mi familia he conseguido salir de unos momentos muy malos».

El ‘bajón’ fue tan grande que Jaume pensó incluso en abandonar el mundo de la música. «Se me pasó por la cabeza. Ahora mismo no sé si lo pensaba realmente en serio, porque la música es mi vida, pero sí que estuvo rondando por ahí».

Jaume afirma convencido que la fama no le cambió. «Es cierto que he vivido una montaña rusa todos estos años. En los momentos más bajos se pasa muy mal, pero los buenos son realmente espectaculares». El músico afirma que se siente ahora mismo «en otro subidón. Me están saliendo un montón de conciertos en bares y restaurantes junto al saxofonista Miki Rotger y, además, estoy preparando una nueva banda y ya tenemos cerrados muchos conciertos antes de empezar».

Jaume aún continúa con una imagen parecida a la de hace seis años, cuando se dio a conocer. «Pero aviso que va a durar poco tiempo. Va a haber un cambio de aspecto porque hay que evolucionar».

Influencias

El reggae ha sido desde siempre el estilo que más le ha gustado. «Está claro que en La Voz buscaban algo rompedor, tanto en el estilo como la imagen. Pero lo que creo que me dio el reconocimiento fue mezclar ese estilo con boleros como Bésame mucho. Chocó mucho».

Jaume, que también toca la guitarra, sigue fusionando estilos. «También tengo temas propios y luego realizamos versiones, todo muy variado».

En los momentos más bajos tras una popularidad fulgurante, Jaume no cayó en más problemas, como sí les ha pasado a muchos otros. «Nunca he tenido un problema de drogas, aunque reconozco que soy fumador de marihuana. Quizás mi imagen tienda a pensar eso, pero no. Además, antes salía mucho más de fiesta que ahora. Tengo que cuidarme la garganta y reconozco que debería fumar menos».

Echando la vista atrás, no se arrepiente en absoluto de lo que ha vivido hasta la fecha. «La fama está muy bien. Ojalá hubiera tenido más».