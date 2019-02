Recoge su premio de la lotería disfrazado para que no le reconozca su familia

El ganador de la Lotto de Jamaica ha querido mantener el anonimato de una forma muy peculiar. De él, solo se sabe que se llama A. Campbell y que es fan de la película Scream.

El sujeto ha ingresado en su cuenta bancaria algo más de un millón de euros (158 millones de $ jamaicanos). Tal y como detalla La Vanguardia, el concurso tiene por costumbre entregar un cheque gigante al ganador, pero A. Campbell no estaba por la labor de que se le viese la cara.

Por lo visto, su objetivo era evitar que le robasen y que su familia y amigos le pidiesen dinero. Así que decidió acudir a la ceremonia del pasado 5 de febrero con un disfraz del personaje de Scream.

This is that happiness only a #SuperMillionaire knows about???? pic.twitter.com/xjRxtModuR