Los beneficios de la parafina, a partir del último bulo sobre el aceite corporal de Mercadona

Un nuevo bulo sobre un producto de Mercadona regresa a Internet. En esta ocasión, el grupo público de Facebook, La fuerza de la unión, publicó hace unos días que el aceite corporal pediátrico de Deliplus era perjudicial para la piel de los bebés.

El texto exponía los supuestos efectos negativos de la parafina, uno de los componentes más habituales en los productos cosméticos. Ahora, la página Maldita Ciencia ha aclarado que no es perjudicial y que la parafina líquida (paraffinum liquidum) es un compuesto muy común y se puede encontrar en el etiquetado de geles, colonias y aceites corporales infantiles.

A pesar de que su procedencia sea del petroleo, utilizar productos con esta sustancia no significa «embadurnar la piel de tu bebé con petróleo», como señalaba el escrito alarmista en Facebook.

La parafina es un aceite mineral que se extrae del petróleo, aunque eso no determina su seguridad ni toxicidad. La parafina es uno de los componentes más económicos para fabricar cosmética. Se trata de una sustancia que suaviza y restaura el contenido más superficial de la piel.

Los bulos de que la parafina deshidrata o causa irritaciones es falso. Esta sustancia se queda en la primera capa de la piel y agua a que no pierda agua. Además, no atraviesa la epidermis, por tanto, no puede provocar mareos, dolores de cabeza, manchas oscuras o pérdida de concentración, como alerta bulo del post en Facebook.

Por otra parte, es importante tener claro que los productos cosméticos pasan gran control de seguridad antes de ponerse a la venta. Su regulación se encuentra recogida en el Reglamento 1223/2009 del Parlamento y del Consejo del 30 de noviembre de 2009 sobre los productos cosméticos, que entró en vigor el 11 de julio de 2013. Allí recopilan las sustancias permitidas y prohibidas a nivel europeo y las cantidades permitidas.

Aun así, aunque los productos pasen un estricto proceso de seguridad, hay que tener en cuenta las alergias de cada una de las personas. Es decir, un producto puede generar diferentes reacciones según la piel de cada persona y, aun así, estar fabricado correctamente.