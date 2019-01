Ashton Kutcher publica su número de teléfono en Twitter

Ashton Kutcher siempre se ha mostrado muy activo en sus redes sociales e incluso llegó a tener una que otra discusión por este tema con la que fue su pareja, Demi Moore. En un intento por estrechar los lazos con sus seguidores, el intérprete ha utilizado este medio para publicar su número de teléfono.

Junto a su número de contacto, el protagonista de El efecto mariposa ha añadido el siguiente texto: «Echo de menos tener una conexión real con la gente, con mi comunidad. A partir de ahora podéis enviarme mensajes de texto. No podré responder a todos, pero al menos podemos ser reales el uno con el otro y podré compartir lo mejor de mi mundo».

Este gesto no pilló por sorpresa a sus fans, ya que un día antes publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que decía: «Cambiaré mi estrategia de redes sociales a partir de mañana. Manténganse al tanto». Al comunicar la iniciativa y recibir una gran cantidad de mensajes, el actor ha tenido que borrar el número y ha publicado que «responderé pronto. Los SMS son una bestia muy frágil».

I will repost soon... sms is a fragile beast