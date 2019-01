Así responde un padre a las quejas de un vecino porque su bebé llora

Su vecino estaba muy enfadado con él porque su hija pequeña lloraba de madrugada. Su indignación con el llanto llegó hasta tal punto que en pocos días le dejó no una sino dos notas en la puerta, avisando de que estaba dispuesto a tomar medidas contra la familia de la llorona noctámbula. Algo bastante natural -que llore-, teniendo en cuenta que la pequeña tiene tan solo 19 meses.

Ni corto ni perezoso el periodista Nacho Duque publicó la historia en Twitter, y articuló una particular respuesta a las demandas de su vecino quejoso en forma de hilo, que ha triunfado entre muchos usuarios.

La moraleja es muy clara: la convivencia no siempre es fácil pero siempre está bien tener un poco de comprensión y sentido común.

ABRO HILO, que la ocasión lo merece. Mi vecino nos ha dejado una segunda nota quejándose por los llantos de mi hija de 19 meses. Esto me empieza a recordar a la peli de Zodiac. Ahí tenéis las dos: pic.twitter.com/TvsjscM3Uz

3. La niña vino con un problema de fábrica: no tiene interruptor para detener su llanto ni botón de volumen para rebajarlo.

4. Si tocara el tambor a las 4.00 AM, sería mi culpa. Si llora porque está mala, le salen los dientes o lo que sea, creo que no es culpa de nadie.