Lorenzo Jiménez: «Queremos saber de qué se están quejando los ciudadanos»

Lorenzo Jiménez es uno de los cuatro responsables del blog Bon dia Mallorca nacido a raíz de las inundaciones hace dos años del Pla de Mallorca. Los otros tres son Toni Santos, que es el director, y Miguel Ángel y Laura, colaboradores. Por lo que hemos podido ver y escuchar, el proyecto es cañero donde los haya a la hora de denunciar casos que le llegan a través de sus seguidores, que son alrededor de 10.000, «más de los que tiene la presidenta del Govern balear y el alcalde de Palma», sostiene.

Pues bien, a través de este blog queremos saber de qué se quejan los palmesanos y los mallorquines, qué piden, qué mejoras solicitan y de qué barrios proceden el mayor número de quejas.

De todo

Y Lorenzo nos lo dice tras hacer la consulta correspondiente: «Nos llaman desde la Platja de Palma quejándose de que falta policía, lo que se traduce en inseguridad. Denuncian también competencia desleal a través del venta ambulante, incluyendo la venta de alcohol en la playa. Desde el Coll d’en Rabassa denuncian mal estado de las aceras y falta de aparcamientos. Los de Son Gual, aparte de quejarse de que no pasan a por la basura, dicen que nunca han visto a ningún alcalde por allí. En Son Oliva se quejan del mal estado del carril bici y de las aceras, de que el casal de barri no funciona como desearían los vecinos, igual que el pabellón de fútbol.»

«Por lo que respecta a Son Gotleu –dice–, nos llaman informando del mal estado en que se encuentran sus parques, con jeringuillas y preservativos esparcidos. Y desde las zonas de Foners y Sant Jordi... Pues desde la primera, por atracos y tirones y, desde el segundo, porque entran a robar en huertos... También tenemos quejas de Es Fortí, con cuyo presidente vamos a hablar en breve».

De todo esto, Bon dia Mallorca esta semana le da un repaso o, mejor dicho, un palo a quién corresponda, que no vean. Al equipo de Bon dia Mallorca y, en particular, a Lorenzo, les llama la atención de que habiendo tanta denuncia sobre inseguridad, la policía haya pasado de 1.200 a unos 800, de los cuales este año se retirarán entre 75 y 125 «y, por lo que nos cuentan, no hay plazas convocadas. Encima, el actual alcalde de Palma, Antoni Noguera, diga que su proyecto estrella es construir un nuevo cuartel de policía».

Lorenzo señala que su blog en más de una ocasión ha recibido algún que otro toque, «pero nosotros vamos a seguir porque, al fin y al cabo, no hacemos más que difundir la opinión de los ciudadanos».

Trabajo

Por norma general, algunos políticos –José Hila puede que sea el que más– publican fotos y comentarios en Facebook haciendo saber las cosas buenas que han hecho, o que van hacer, en favor de la ciudadanía. «Su obligación –dice Lorenzo– no es publicar esas fotos y comentarios, sino trabajar por el ciudadano. Por eso –añade–, cuando un político tiene contar lo que hace es porque el ciudadano no se entera de lo que hace. Porque un político que hace cosas, en seguida se ven».

Sí, estamos de acuerdo. El político que cuenta lo que hace es como el mal humorista que cuenta un chiste y lo tiene que explicar porque nadie lo ha entendido.

Los cuatro miembros de Bon dia Mallorca se reúnen los martes, ven todas las quejas recibidas por parte de los ciudadanos y, sobre estas, montan la página que editan el viernes. Veremos qué cuentan en este.