El motivo por el que Paula Echevarría no se hace fotos con fans

Paula Echevarría se sentará este domingo en el Chester de Risto Mejide y el avance del programa ya ha dado mucho que hablar entre los seguidores y detractores de la actriz.

En lo que se ha podido ver de la entrevista, la influencer explica por qué y en qué momentos se niega a hacerse fotos con los fans. La razón por la que Echevarría a veces no quiere posar es su hija Daniella, fruto de su relación con David Bustamante.

La actriz cuenta que ha sido muy difícil para ellos gestionar esa situación: «Es que llegó un momento... tú imagínate cuando íbamos David y yo con ella. Si no era uno, era el otro o si no los dos. Y ella fue la que por favor nos pidió que no nos hiciéramos más», asegura.

«Era tanto y tan seguido que al final lo que nosotros le hacíamos era 'cariño ponte ahí', 'cariño ponte ahí', apartándola, apartándola, apartándola. Y llegó un momento donde la niña empezó a llorar y dijo: 'Por favor, basta'», afirma Echevarría.

Paula quiso aclarar que le pasa cuando son niños los que le piden una fotografía, a lo que Risto contestó: «Esa es la diferencia, yo no tengo corazón y sigo diciendo que no».