Dónde comer a buen precio en Palma

Son baratos, en muchos casos incluyen hasta siete segundos platos en el menú y son una buena opción para comer a un precio asequible, tanto en la cuesta de enero como en el resto del año. Entre los locales más veteranos de Palma se encuentra el Bar Venecia, ubicado en la calle Arxiduc Lluís Salvador, 42, abierto desde 1934 y con una clientela que casi todos los días llena las 30 mesas del establecimiento. Ofrece un menú de 9 euros –de lunes a viernes–, con cinco primeros y cuatro segundos (con postre y bebida), y donde destacan los platos de cuchara, la cocina mallorquina y las cremas; todo, casero.

Cada día ‘salen’ una media de 100 menús. Ramón Sánchez es el propietario del local. Afable y siempre con la mente puesta en ofrecer un buen servicio, afirma que «organizamos los menús de una día para otro. Todos los productos son frescos y tenemos más de 100 platos que vamos incluyendo. Por lo general, nuestro cliente es gente mallorquina de todas las edades», señala. El Venecia está abierto todos los días, de 7.00 a 00.00 horas y también se llena durante los desayunos. Una buena relación calidad-precio, también en las cenas.

Primeros y segundos

A 10 minutos de allí se encuentra en Bar Pacharán, en la Avenida Gaspar Bennazar y gestionado por Juan Angulo y su mujer, Carmen (ella es la que cocina). Su menú cuesta 9 euros y ofrece tres primeros y cinco o seis segundos; también, comida casera. El local cuenta con más de una decena de mesas y cada día sirve entre 30 y 40 menús. «Aquí viene a comer gente variada, muchos mayores y personas trabajadoras.Vamos organizando los menús según el mercado. Llevo toda la vida en este sector, pero este local solo lleva siete años abierto. Tenemos una gran variedad de platos», afirma.

Pero no todos los menús son de cocina casera mallorquina/española. En El Tropical (C/ Nicolau de Pacs, 17) Teodoro Marca y su mujer, Francisca Pochacopa, ofrecen un menú con platos de Bolivia, su país de origen. Por 7 euros se puede degustar un primero fijo y dos segundos a elegir. «Nuestra clientela es muy variada. Hay muchos vecinos de la zona y también residentes bolivianos, ecuatorianos y colombianos, ya que la cocina es, en cierto modo, parecida a la de sus países», explica Teodoro, que llegó a Mallorca hace cinco años. Este restaurante ofrece el fin de semana otros menús más variados que pueden llegar a los 12 euros.

De comida china tenemos, por ejemplo, el restaurante Oriental Mar, abierto desde hace 15 años en el número 5 de la calle Rosselló i Caçador. Su oferta es extensa, ya que hay 5 primeros, siete segundos y cuatro terceros a elegir, más bebida y postre o café por 8,50 euros. «Normalmente nuestra clientela se compone de vecinos de la zona», comenta la propietaria, Sandra. Su marido es el cocinero y tienen dos hijos.

Japonesa

Además de la china, la cocina japonesa es otra de las asiáticas que más gustan. Y aunque sus platos suelen tener un precio elevado, dada la elaboración al momento de muchos de sus platos, en el Sushi King (General Riera, 22) cuentan con un menú diario de 10,90 euros.

Volviendo a la cocina de aquí, otro de los locales que no defrauda es Can Biel Felip (C/Miquel Capllonch, 45). Al frente desde 1996 está Gabriel Roca Juan, quien antes llevó el bar del polideportivo Sant Ferran. «Cada día podemos servir unos 80 menús y entre nuestra clientela hay de todo: funcionarios, jubilados, vecinos de la zona...». Biel, que lleva el negocio junto a una cocinera – aunque él también ha estado tras los fogones muchos años– se lamenta de que ahora «o la gente come menos que antes, o no quiere gastar tanto».