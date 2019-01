Albert Rivera y Beatriz Tajuelo rompen tras cuatro años de relación

Albert Rivera y Beatriz Tajuelo han decidido poner punto y final a su relación después de cuatro años. Según el portal de noticias The Luxonomist, la pareja terminó su relación el mes de noviembre, pero no se ha hecho público hasta hace pocas horas.

La Vanguardia detalla que el líder de Ciudadanos presentó a su pareja por primera vez durante los Premios Planeta, al poco tiempo de comenzar su relación. Beatriz dio su primera entrevista en noviembre de 2017, donde explicó que trabajaba en el departamento de producción del cantante Miguel Poveda.

El noviazgo entre Albert Rivera y Beatriz Tajuelo comenzó dos años después de que el político se separase de su primera pareja, Mariona Saperas, quien era su novia de la adolescencia y madre de su única hija, Daniela.

En una conversación con Bertín Osborne para el programa Mi casa es la tuya, recogida por El Español, Rivera comentó que «Bea se lleva genial con mi hija. Tú sabes que eso es complicado y Daniela está encantada con ella. Es importante. Si rehaces tu vida y no hay buena relación, en ese sentido estoy muy contento». Ante esta confesión, Bertín le preguntó, «¿y te vas a casar?», ante lo que el político respondió «pues no lo he pensado. Yo nunca me he casado».