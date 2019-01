Huawei utiliza un iPhone para felicitar el año a sus clientes

Dos empleados de la compañía tecnológica china Huawei ha sido amonestados después de felicitar la llegada de 2019 desde un Iphone.

Huawei, cuyos teléfonos compiten con el iPhone de Apple, le deseó en el Día de Año Nuevo a sus seguidores un «Feliz #2019» en un tuit que finalizaba con el texto «a través de Twitter para iPhone».

La publicación se eliminó rápidamente, pero las capturas de pantalla del tuit del gigante chino de telecomunicaciones se extendieron por las redes sociales. «El traidor se ha revelado a sí mismo», comentó un usuario en el microblog Weibo, en un comentario que tuvo más de 600 «me gusta».

En un memorando interno de Huawei con fecha del 3 de enero al que Reuters tuvo acceso, el vicepresidente corporativo y director de la junta directiva, Chen Lifang, dijo que «el incidente causó daños a la marca Huawei». Huawei se ha negado a comentar sobre asuntos internos cuando fue contactado por Reuters.

Happy #2019 ???? from all of us at Huawei. Our resolution this new year is to give you more reasons to connect to those you care about. pic.twitter.com/utcbQYN0Pt