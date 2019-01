Angy Fernández sufre depresión

Ver esta publicación en Instagram

Este año ha sido un año de crecimiento emocional. De madurez. De pegar un golpe en la mesa y decirle a mi mente: BASTA. Aun queda trabajo por hacer, pero he dado un paso grande. He sufrido depresión muchos años y hoy dia siento que estoy saliendo del agujero. La depresión está ,aunque en tu vida esten pasando cosas buenas. Tengas trabajo, pareja, vida mas o menos estable, pero esta enfermedad está presente y no puedes evitar estar triste, enfadada, sin ganas... Al final son traumas que se enquistan y si no se curan, permanecen. Aunque sientas a ratos que si, pero cuando menos te lo esperas, vuelve a salir todo eso. Un porcentaje muy alto de gente que la sufre. Se dan cuenta antes o después. Si tu eres una de esas personas , y me estas leyendo, mañana es un nuevo dia, un nuevo año. Busca ayuda, cosas que te motiven DA UN GOLPE EN LA MESA Y PALANTE. Psicologos, amigos,actividades. Y cuesta. Porqué la vida no es fácil. Pero puede ser más bonita si tu quieres. y rodeate de la gente buena que hay en el mundo. Y CUÍDATE. Yo os digo que estoy sintiendo mucho avance. He pensado muchas veces grabar un video contando mi experiencia o hablarlo en una entrevista. Siempre he querido que me entrevisten y contar al mundo todo lo que siento. Todas mis inquietudes. Siempre he sido una persona muy transparente y no tengo problema en mostrarme como soy. No se si esto es un alivio...UFFFF GRACIAS a la gente que está en mi vida. A los que han llegado nuevos este año y a los que llevan tiempo dentro de ella y espero que PARA SIEMPRE. Me falta en las fotos mucha gente. No podia subir tantas. Haré otra tanda. ???? Ainoa, Fefi, Martha Nerea y compis de la llamada. Mis compis de #bajolared Mis compis de #Amaresparasiempre. TODO EL EQUIP ???? Feliz año 2019 a todos. A los que me seguís por aqui , gracias. Tengo suerte de que me siga gente buena y empatica. A luchar por ser mejores personas , hacer felices a la gente que queremos, y lo más importante, ser felices con nosotros mismos I LOVE YOU