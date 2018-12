Pedroche crea 'hype' con su vestido de las campanadas y las redes se lo toman regular

Pedroche: - Me pondré en Nochevieja el vestido que quiera.

- Me parece bien.

- El que yo elija.

-Pues vale.

-Me da igual lo que opine la gente.

- Estupendo.

- Porque soy una mujer libre.

- Claro.

- ¡QUÉ ME VOY A PONER LO QUE QUIERA!

- Qué sí.

Y así 20 minutos. #PedrocheEH