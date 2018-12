Renfe, con rostro mallorquín

Margalida Frontera (Lloseta, 1978) se ha convertido en protagonista estos días pasados debido a su aparición en el anuncio de Renfe que publicó en diferentes medios de comunicación para conmemorar el 40 aniversario de la Constitución. De hecho, su año de nacimiento coincide con el de la firma de la Carta Magna. Licenciada en Bioquímica y doctora en Biología por la UIB, fue premio extraordinario de licenciatura en ambas carreras. Desde inicio de la legislatura es directora general d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut del Govern.

¿Cómo surgió la idea del anuncio?

— Poco le puedo contar porque me enteré del anuncio un vez publicado. La fotografía pertenece a un banco de imágenes y tal y como funcionan no tienes información previa de qué se va a hacer con ella. Yo soy muy aficionada a la fotografía y colgaba mis imágenes en el portal Flick (sitio web que permite almacenar, ordenar, buscar, vender​ y compartir fotografías o vídeos en línea, a través de Internet).En 2012 se puso en contacto conmigo la empresa Getty Images y acordé que tuvieran permiso para acceder a mis imágenes, pero te enteras a posteriori cuando se ha usado una foto tuya. De hecho, en este caso no lo supe hasta que empezó a llamar gente diciendo que me había visto en el anuncio.

¿Cuándo se realizó la fotografía?

— No estoy del todo segura, pero debió ser en 2014, durante un viaje a Florencia. El autor de la imagen es mi compañero, que se llama Ricardo.

¿Le han pagado algo?

— Cedí por contrato los derechos de imagen y la propiedad intelectual y percibes royalties por la venta de la imagen. Pero aún no me han pagado nada.

¿Es la primera vez que se utiliza una imagen suya con un fin comercial?

—No, alguna fotografía mía ha ilustrado la portada de un libro.

¿Siempre viaja con la cámara?

— La verdad es que sí.

Usted es militante de Més, pero su partido no ha celebrado la Constitución. ¿Le han hecho algún comentario?

— No, ya no soy afiliada a ningún partido, soy simpatizante. Y sí me han dicho comentarios, pero en plan gracioso. Es lo que pasa cuando tú no tienes voz ni voto para elegir en qué va a servir una imagen tuya.

¿Hubiera preferido que no se hubiera usado para celebrar el 40 aniversario de la Constitución?

— Bueno, me ha resultado un poco incómodo sentirme el centro de atención, pero también es gratificante que una de tus fotos haya gustado para protagonizar una campaña. En cuanto a lo de la Constitución, cada uno tiene sus ideas y todo el mundo entenderá que porque yo salga en ese anuncio no quiere decir que esté promocionando nada, porque yo no hablo, es sólo mi imagen.

¿Sólo han usado esta fotografía?

— No lo sé. Getty es una multinacional y no tiene ningún contacto con los fotógrafos.

¿Ha pensado en posar alguna vez?

— Qué va. A mí me gusta estar en el otro lado del objetivo a no ser que alguna vez salga en la foto para contar lo que quiero expresar.

¿Ha chuleado mucho su pareja?

— La verdad es que a Ricardo le ha hecho mucha ilusión. Pero sobre todo a mi padre.

¿Qué tal la experiencia en un cargo público?

— Está siendo muy interesante, pero volveré a mi vida profesional a partir de mayo.