Alejandro Sánchez, el enfermero más ‘sexy’ de Mallorca: «Me tomo muy en serio mi profesión»

Se llama Alejandro Sánchez López, es enfermero y trabaja en la sanidad pública de Mallorca. Sin embargo, se le conoce como el sanitario más ‘sexy’ de Baleares. Su último vídeo está arrasando en las redes sociales, y su popularidad se ha disparado en los últimos meses. Hace unos días colgó en Instagram una historia que ha causado sensación. Aparece enfundado en una bata del hospital de Manacor con el fonendoscopio al cuello, pero con el torso al descubierto y comiendo uvas de una manera muy provocativa o sensual.

Alejandro no ha sido ajeno a las sensaciones y reacciones que ha provocado su vídeo. «Me gustaría aclarar que las imágenes fueron tomadas en un centro de salud de primaria, no en un hospital. Además, todas las fotografías o vídeos las hago en mi tiempo libre. Yo me dedico profesionalmente a la enfermería y me tomo muy en serio mi profesión y la atención a los pacientes. No me gustaría frivolizar en absoluto con estos temas», apunta.

De hecho, el enfermero más ‘sexy’ ejerce de modelo. Se define como personaje público y, de hecho, ostenta los títulos de primer finalista del certamen Mister Global Baleares así como Míster Fotogénico Baleares. En las redes sociales se muestra como un apasionado de los viajes. Cuenta con más de 25.100 seguidores en su perfil de Instagram.

Nacido hace 27 años en Sevilla, donde estudió la carrera, Alejandro llegó a la Isla hace cuatro años. Desde entonces ha trabajado en la sanidad pública en diferentes PAC. En la actualidad es enfermero en un centro de salud de Palma, donde cada día atiende consultas.

La publicación de sus fotografías algo subidas de tono en un centro médico fueron objeto ayer de todo tipo de comentarios en nuestra página web. Desde críticas como «a mí me parece muy poco profesional, la verdad» a «el único inconveniente que encuentro es que puede aumentar las listas de espera de la seguridad social».