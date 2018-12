¿Es caro el vino de Mallorca?

La entrevista publicada en Ultima Hora a Patrick Léon suscitó un buen número de comentarios por parte de los responsables del sector vinícola de Mallorca. El enólogo y asesor de las bodegas Can Mayol dijo: «Me sorprendí mucho al conocer los precios del vino de Mallorca» y abogó porque en la Isla hubiera «una sola DO con el nombre de Mallorca, que es lo que se conoce en el exterior».

«Es verdad que alguna bodega pone un precio excesivo a sus vinos»

El director de las bodegas Macià Batle, Ramón Servalls, afirma: «Tenemos unos de los mejores vinos del mundo gracias al esfuerzo que durante estos años está realizando el sector. Y la calidad tiene un precio, eso está claro. Creo que no se puede generalizar y afirmar que los vinos de Mallorca son caros, aunque sí que es verdad que alguna bodega pone un precio excesivo a sus vinos. Pero ése no es el caso de nuestra bodega, donde los ajustamos al máximo». Respecto a la unificación en una sola DO de los vinos de Mallorca, Servalls no puede estar más de acuerdo. «Tiene que haber una sola donde prevalezca el nombre de Mallorca, que es universal». Servalls reconoce el valor de las palabras de Léon. «Es una eminencia en el sector. Él también ha alabado la calidad de nuestros vinos y éste es un ejemplo más de cómo el vino de Mallorca ha empezado a ser conocido dentro de la Isla gracias a las opiniones de gente de fuera».

«Me sorprende porque los vinos de Son Mayol son los más caros de Mallorca»

José Luis Roses, propietario de las bodegas José Luis Ferrer, se mostró extrañado por algunas de las manifestaciones vertidas por Patrick Léon. «Me sorprende que hable de precios, cuando el dueño de las bodegas se vanagloria de tener los precios más altos de toda Mallorca», argumenta. Respecto a la DO única, el presidente de la DO Binissalem no puede estar más en desacuerdo con Léon. «Francia es el país de las DO específicas y no entiendo que diga que en Mallorca debe haber una sola cuando sólo en Binissalem tenemos uvas y microclimas diferentes. Es más, con los requisitos que pone hoy en día Bruselas, donde se valora la especificidad de cada zona, sería imposible que nos dieran una DO única a Mallorca».

«No sé qué precios ha visto, pero los suyos sí que son caros»

Mireia Oliver de Bodegas Biel Majoral indica que «en primer lugar me gustaría decir que cualquier opinión me parece respetable, pero lo que desconozco es qué vinos vio el señor Léon para hacer esta afirmación tan general. Los vinos de la bodega donde presta su asesoramiento sí que tienen un precio elevado. De todas formas, también dijo que le sorprendió los vinos de Mallorca por su calidad». Respecto a una posible DO Mallorca, la responsable de la bodega de Can Majoral explica: «En principio no me parecería mal que hubiera una sola DO. A pesar de la variedad de uvas que hay en Mallorca igual no estaría mal. Pero en las bodegas donde trabaja este señor me parece que no utilizan uvas propias de Mallorca, sino otras como cabernet sauvignon y merlot, que hay por todo el mundo».

«Es una idea equivocada y además los vinos de aquí están muy reconocidos»

Miquel Jaume, Bodegas ca'n Coleto, está en desacuerdo con las palabras de Léon. «Vinos caros hay en todo el mundo, pero esta idea de que los de aquí son caros creo que está equivocada. Si te vas a Rioja o a Ribera del Duero los que te gustan tienen un precio parecido a los de aquí, que están muy reconocidos a nivel nacional e internacional». El propietario de Ca’n Coleto cree que «ahora ya se puede poner la palabra Mallorca y en vez de discutir si tendría que haber una única DO en la Isla lo interesante sería que todos los vinos de Mallorca fueran ecológicos, como los nuestros. Eso sí que sería una publicidad excelente para el vino de Mallorca».