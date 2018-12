El enólogo Patrick León: «Me sorprendí mucho al conocer el precio de los vinos de Mallorca»

Patrick Léon (Burdeos, 1943) es una de las autoridades más respetadas en el mundo del vino. Durante más de 20 años fue director general de la empresa Barón Phillipe de Rothschild y supervisó el departamento técnico de algunos de los vinos más afamados del mundo: Château Mouton Rothschild, Château d’Armailhac, Château Clerc Milon, le Petit Mouton, Aile d’Argent de Château Margaux, Opus One, en California y Almaviva, en Chile. Desde hace cuatro años es el asesor de la bodega Son Mayol, cuya directora técnica es Marie Barbé. Como gran afición tiene coleccionar libros antiguos sobre vino y también disfruta estando con sus siete nietos y jugando al golf.

¿Qué sabía de los vinos de Mallorca antes de ‘aterrizar’ en Son Mayol?

—La verdad es que muy poco. Había probado alguno de ellos una o dos veces.

¿Cualquier persona con dinero puede hacer un buen vino?

—El dinero es muy importante y con él puedes llegar a tener un buen vino, pero para lograr un gran vino tiene que haber amor, pasión... También es muy importante que el propietario tenga claro qué idea de vino quiere tener y que ésta sea realizable, porque a veces me he encontrado con dueños que pedían imposibles.

¿Ha sido ése el caso del dueño de Son Mayol?

—No, en absoluto. Él quería desde el inicio un vino semejante a los grandes vinos de Burdeos, pero con la personalidad propia de Mallorca, algo que es muy realizable.

¿Qué opinión tiene de las guías de vinos?

—Cumplen su función, como la de los periodistas especializados y sirven para dar una información que el consumidor no tiene y sirve para asesorarle. Eso sí, luego cada gusto es diferente y hay que beber el vino que

gusta a uno no el que diga una guía o un periodista.

Asesora a varias bodegas por todo el mundo, pero también tiene las suyas propias. ¿En qué se diferencian ambos trabajos?

—En el caso de mi labor de asesor, digo mi opinión. Luego ya es el propietario quien elige hacerme caso o no. Y como dueño, lo cierto es que quien lleva las bodegas (Château Les Trois Croix) es mi hijo. Hablamos cada día y compartimos impresiones, pero quien toma las decisiones es él. Sería un desastre si hubiera dos jefes en una bodega.

Entre sus muchos logros está el haber ‘dignificado’ el vino rosado con su Château d’Eclans.

—Es cierto que hasta hace 10 años, los vinos rosados no eran muy apreciados en comparación a los blancos y, sobre todo, a los tintos. Pero en la región de la Provenza apostaron por hacer unos vinos rosados de calidad y ahora se puede decir que existen muy buenos rosados en todo el mundo. Además, es muy consumido por los jóvenes.

¿Le parecería acertado que en Mallorca hubiera sólo una DO o las variedades de uvas hacen que sea necesario diferenciar las zonas?

—Aunque los vinos sean diferentes, hay que pensar en el comprador , en el caso de aquí, en la exportación. Para mí lo correcto sería un solo nombre donde se viera bien clara la palabra Mallorca y abajo el lugar más concreto de producción del vino. En Provenza pasó algo parecido con unos vinos en cuyas etiquetas aparecían el nombre del pueblo, pero no Saint Tropez, que es una localidad conocida en todo el mundo. Todo obedecía a cuestiones políticas porque el alcalde quería que se viera el nombre de su pueblo.



¿Cree que los vinos de Mallorca son caros?

—Le diré que me sorprendí mucho cuando conocí a cuánto se vendía. El precio de los vinos de Mallorca está por encima de su calidad. Dicho, esto, me parece totalmente acertado poner un precio alto a un vino si éste se vende porque con ello se beneficia a mucha gente.

¿Un buen vino se puede estropear si no se acompaña con la comida adecuada?

—Estropearse no, pero sí que se perderán muchos matices, sobre todo si es un gran vino.

¿Cómo hay que beber un gran vino?

—Hay dos aspectos fundamentales. Uno, debe beberse en compañía. Y dos, la otra u otras personas deben amar también el vino. Si estoy con una persona a la que no le gusta el vino, abriré un Mouton Rotschild en otra ocasión.

¿Hay más chovinismo o esnobismo en su mundo?

—Hay más chovinismo porque son más numerosos, pero los snobs se hacen notar mucho. Un ejemplo típico es el del ruso que no sabe nada de vinos, pide la carta y escoge el más caro.

¿Qué países le han sorprendido que producen buenos vinos?

—Precisamente Rusia y también Israel. Montpellier está en la misma latitud que el sur de Rusia.

¿Cuánto vino bebe al día?

—Una botella a medias con mi mujer.

¿Comparte la expresión In vino veritas?

—Bueno, lo que está claro es que bebiendo vino se habla más, pero tampoco quiere decir que sea verdad lo que se dice.

¿Con quién le gustaría abrir una botella de gran vino?

—Con Simone Veil (abogada y política francesa, superviviente del Holocausto. Al frente del Ministerio de Sanidad en el gobierno de Valéry Giscard d’Estaing, promulgó la ley llamada ley Veil por la que se despenalizó el aborto en Francia) y con Christine Lafargue (directora del FMI).