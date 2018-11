Pepe Rodríguez: «La final de Martina ha sido la mejor de todas»

A José Rodríguez Rey (Illescas, Toledo, 1968) conocido por todos como Pepe Rodríguez le cambió la vida hace seis años cuando fue elegido como uno de los jurados de ‘MasterChef’.

¿Quién le gustaría que participara en el programa?

—No se me ocurre nadie en concreto, pero ahora que estamos con la edición de ‘celebrity’ me gustaría decir que todos los concursantes famosos tienen mucho mérito porque la cocina no es su mundo, nunca montarán un restaurante y, sin embargo, se lo toman muy en serio y siempre buscan mejorar.

¿Hay algún plato que le haya marcado?

—Platos ha habido muchos, pero sobre todo lo que recuerdo es la final del ‘MasterChef Junior 2’, en la que participó Martina, que es de Mallorca. Le ganó Manel, pero fue impresionante cómo trabajaron y qué concentrados estuvieron durante dos horas. Ha sido la mejor final de todas las que he vivido.

¿Le quita tiempo el concurso para cocinar?

—Sí, pero es relativo, porque gracias al programa también aprendo diferentes aspectos de la cocina.

Me ha llamado la atención que en su página web no se menciona que su restaurante, El Bohío, cuenta con una estrella Michelin?

—Pues no lo sabía, pero no me parece mal tampoco. No me preocupa, pero de todas formas lo revisaré. Yo quiero que la gente venga al restaurante porque se come bien, no porque tenga una estrella Michelin. Sin la estrella, seguiría cocinando con la misma ilusión y ganas.

Presumo entonces que no le preocupa la nueva Guía Michelin que se hará pública a final de mes.

—La verdad que no.

¿La última vez que fue al restaurante de Jordi Cruz?

—Hace unos meses, casi un año.

¿Y él al suyo?

—Lo mismo.

He visto que en su Twitter tiene 157.000 seguidores...

—...Tampoco soy mucho de redes sociales.

..., pero sólo sigue a 42 personas, casi todos relacionadas con el mundo de la gastronomía, menos una: Mónica Naranjo.

—(Risas). No tenía ni idea. Una chica me hizo el Twitter a las 3 de la mañana mientras nos tomábamos un gin tonic y debió incluir a sus contactos. Sé que Mónica Naranjo es una gran artista, pero nada más.

¿Qué le parecen las críticas al programa por las broncas a los concursantes ?

—A mí no se me puede decir nada. Eso son cosas de Jordi (Cruz). Le trasladaré la pregunta a él.