Aprovechando el buen momento que está atravesando el sector del caravaning, Citroën iniciará la comercialización en su red comercial de la nueva gama Holidays. Una oferta que se desarrollará sobre la base del Space Tourer y del que saldrá un vehículo camper polivalente, totalmente equipado de serie con los elementos indispensables para disfrutar de este tipo de actividad. Y como avance, la firma francesa ha presentado el Type Holidays, una versión especial con aire retro que también estará disponible para los que busquen una línea diferente y estén dispuestos a pagar el plus que conlleva su adaptación.

Para equipar el interior, Citroën ha trabajado con el especialista esloveno Bravia Mobil que ha sido el encargado de «camperizar» el interior. Así, entre su dotación de serie encontramos un techo elevable que permite estar de pie en el interior y que alberga una cama para dos personas en modo nocturno. Se añade un banco de dos filas que se convierte en otra cama para 2 personas y que es desmontable, así como dos asientos delanteros que se pueden girar hacia atrás.

No falta una cocina completa con zona de cocción, fregadero y nevera, una mesa plegable para comer o trabajar, varios armarios para guardar objetos y un sistema de calefacción Webasto para garantizar una buena temperatura. Todo ello muy bien aprovechado en un vehículo de apenas 2 m de altura, lo que le permite entrar en casi todos los estacionamientos.