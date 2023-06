Citroën da un paso más para hacer más accesible la movilidad eléctrica introduciendo la nueva tecnología Hybrid 48V en el C5 Aircross. Esta tecnología híbrida combina un motor de gasolina PureTech de nueva generación de 136 CV, una nueva caja de cambios de doble embrague electrificada, ë-DCS6, con un motor eléctrico de 21 kW, y una batería de 48 V que se recarga automáticamente durante algunas fases de la conducción.

Con tan solo 129 g de emisiones de CO2/km según el ciclo combinado WLTP, la versión 136 del C5 Aircross Hybrid emite un 15 % menos de CO2 que la versión equivalente de gasolina no eléctrica y aporta todas las ventajas de la movilidad eléctrica, desde un mayor placer de conducción hasta la posibilidad de circular por zonas de bajas emisiones gracias a su etiqueta ECO. Con esta nueva mecánica Citroën completa la gama electrificada del C5 Aircross, que incluye el Plug in Hybrid 180 y el Plug in Hybrid 225.

El C5 Aircross Hybrid 136 ë-DCS6 mantiene todas las características de confort a bordo del C5 Aircross (suspensión y asientos Citroën Advanced Comfort, espacio y modularidad), las mismas personalizaciones y los mismos niveles de acabado (Feel, Feel Pack, Shine y Shine Pack).