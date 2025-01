Vecinos de sa Cova Rotja piden explicaciones por las obras de un particular en primera línea de costa

Nuevas quejas de los vecinos de sa Cova Rotja sobre las obras que se están realizando en un chalé en primera línea de costa. Si bien hace unos meses denunciaron la tala de pinos en la zona, ahora reclaman explicaciones ya que los trabajos de lo que podría ser una piscina están justo al lado de la acera pública, por lo que lamentan que no se vayan a restituir los árboles talados que denunciaron en junio.

No es la única polémica urbanística que vecinos del municipio han denunciado, ya que también fue criticado el cierre del acceso a la primera línea que se llevó a cabo en el camino de Sant Carles número 24 del Port d'Andratx. Més per Andratx exigió la reapertura del paso público hacia el mar. La iniciativa fuesido impulsada por los ecosoberanistas, que presentaron una moción para revisar el proceso de tramitación de las Normas Subsidiarias (NNSS).

La situación, como ha sucedido ahora entre los residentes de sa Cova Rotja, generó malestar entre los vecinos del Port d'Andratx, quienes afirman haber utilizado este paso al mar durante toda su vida. Tras revisar documentación e imágenes antiguas, Més denunció que el acceso ha estado claramente delimitado y disponible para el público hasta su reciente cierre. Además, como señal de protesta, aparecieron varias pintadas a la altura del polémico acceso, denunciando el cierre del paso público y la situación que afecta tanto a los vecinos como a los visitantes. Y es que el litoral del municipio cuenta con varios casos que forman parte de la lista de aberraciones urbanísticas que acumula Mallorca.

Las modificaciones de la primera línea de costa también fueron objeto de polémica con las reformas llevadas a cabo junto al Hotel Bendinat. Terrazas, largos senderos para acceder hasta la zona de baño o incluso agujeros para colocar las sombrillas... Unas obras con hormigón enterraron, para indignación de los vecinos, las rocas del litoral de Portals Nous.

Desde Delegación de Gobierno confirmó a Ultima Hora que «esta obra fue denunciada por el GOB y un particular. Demarcación de Costas envió un informe en la tercera semana de mayo que confirmaba que efectivamente las obras sobre la primera línea no tenían permiso y se les envió un requerimiento a los dueños del hotel. Además, se averiguó que habían pedido concesión para el uso de la costa pero no se le había concedido aún».