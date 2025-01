El Convent de Sant Pere no acogerá, al menos de momento, menores migrantes no acompañados. El Ajuntament de Calvià ha confirmado que el Institut d'Afers Socials (IMAS) no abrirá el centro de menores, tal y como propuso la semana pasada y valora "positivamente" la decisión.

«Valoramos positivamente que no se abra el centro, tal como reclamaron de forma insistente muchos de los vecinos de Calvià Vila. En todo caso, nos comprometemos desde el equipo de gobierno a dar a ese edificio un uso de carácter social y solidario», ha señalado esta mañana sin querer hacer más comentarios al respecto. Noticias relacionadas Indignación en el Ajuntament por la llegada de dos chicos migrantes a Calvià El IMAS había informado el pasado miércoles al Ajuntament de la llegada de dos chicos menores al Convent para, esa misma semana, también incorporarse otros dos menores más. El hecho que fueran chicos y no chicas, tal y como se había comprometido el conseller insular Guillermo Sánchez el pasado octubre, fue la 'mecha' que encendió la polémica. Ese mismo día el alcalde, desde el equipo de gobierno mostraron su "indignación" por la decisión del IMAS y recordaron que los vecinos de Calvià Vila se habían mostrado contrarios a la decisión. Por su parte, otra parte de la sociedad civil del municipio sí se ha mostrado favorable a la decisión del Consell y muestran su solidaridad como municipio de acogida para los menores migrantes.