Los tres grupos municipales de la oposición en Bunyola (VOX, PSIB y EOB) han expresado su rechazo hacia el equipo de gobierno por la suspensión de la Comisión Informativa —en la que se da la información previa al pleno—, prevista para este viernes por la mañana. La falta de convocatoria oficial y la imposibilidad de acceder a la documentación necesaria para la sesión provocaron las críticas de la oposición, quienes acusaron al gobierno de «incapacidad» y «falta de organización». Según estos, esta situación refleja un desajuste en la gestión municipal y limita su derecho a la participación política.

Ante estas críticas, la alcaldesa de Bunyola, Marian Serralta, ha defendido la actuación del equipo de gobierno. Según Serralta, la suspensión de la comisión no se debe a una falta de organización, sino a un problema estructural que afecta a muchos municipios. La alcaldesa explicó que el anterior secretario municipal dejó su puesto el 31 de octubre al saber que no había conseguido la plaza de estabilización. Desde entonces, el Ayuntamiento se encuentra sin sustituto. Serralta detalló que hay un proceso de estabilización a nivel estatal en marcha, aunque la lista definitiva de habilitados aún no ha sido publicada. La lista provisional salió y fue cuando el secretario anterior decidió marcharse por no ser el ganador de la plaza.

Además, Serralta destacó que el Ayuntamiento está «totalmente atado» sin poder llevar a cabo proyectos, ya que la firma del secretario es esencial para el funcionamiento administrativo del municipio. A pesar de las dificultades, la alcaldesa aseguró que continúa trabajando para encontrar una solución. En esa línea, mencionó que ha solicitado ayuda a otros ayuntamientos y al Servei de Corporacions Locals del Govern, pero la falta de funcionarios de carrera, los únicos habilitados para sustituir temporalmente a los secretarios, ha impedido una pronta solución. Por ello, la alcaldesa lamentó que la oposición haga críticas «destructivas» sin tener en cuenta las dificultades a las que se enfrenta el municipio.