El reloj de la casa consistorial no podrá dar las 12 campanadas

El histórico reloj de la casa consistorial de Sóller, adquirido en 1885, sigue sin funcionar y aunque este año su reparación definitiva se ha dotado presupuestariamente con 35.000 euros y ya se ha adjudicado el trabajo, no ha sido posible arreglarlo a tiempo para que la noche del 31 de diciembre recibiera el nuevo año con sus 12 campanadas.

El alcalde, Miquel Nadal, así lo admitió este lunes, aunque aseguró que ya se tenía previsto un plan alternativo para que los sollerics pudieran recibir festivamente el Año Nuevo en la plaza del Ajuntament y tomarse las 12 uvas como cada año. Eso sí, será de nuevo con la conexión con otras campanadas, a través de los altavoces del grupo musical que hoy amenizará la fiesta.

Según Nadal «hasta hoy (por el lunes) teníamos previsto que el reloj pudiera sonar poniéndolo en marcha a las 11 de la noche, pero no hay garantías de que no se pare antes de media noche y, por lo tanto, para no arriesgarnos las campanadas se oirán a través de los altavoces del grupo de animación, algo que ya estaba previsto por si finalmente no se podía arreglar provisionalmente». Nadal destacó que «lo importante es que se rehabilitará completamente en 2025».

El reloj dejó de funcionar a principios de 2023, por lo que el año pasado ya no sonó en Nochevieja.