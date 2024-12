El Cuponazo de la ONCE de este pasado viernes, 27 de diciembre, ha repartido 240.000 euros, en un total de seis cupones, agraciados con 40.000 euros cada uno, que ha vendido Juan de Dios Campos Romero. Así lo han informado desde la ONCE, este sábado, en una nota de prensa, donde han explicado que el sorteo del 27 de diciembre ha dejado más de 10,8 millones entre localidades de nueve autonomías.

En concreto, el Cuponazo de la ONCE ha repartido 6.360.000 euros entre las localidades vallisoletanas de Pollos, Nava del Rey, Alaejos y Siete Iglesias de Trabancos, en 10 cupones, uno de ellos agraciado con los seis millones del premio mayor, y nueve cupones más premiados con 40.000 euros cada uno en el sorteo del viernes, 27 de diciembre. Vicente Macías Lucas es el vendedor de la ONCE que ha repartido los 6.360.000 euros. El vendedor de la ONCE ha afirmado que todos los agraciados son clientes habituales y que cree que es en Pollos donde ha dado los seis millones del Cuponazo.

El Cuponazo ha visitado otra ciudad de Castilla y León, Soria, donde ha repartido 360.000 euros, en nueve cupones agraciados con 40.000 euros cada uno, vendidos por Henry Freddy Arévalo Encinas. Andalucía ha recibido 1.040.000 euros. En Hornachuelos (Córdoba), el Cuponazo ha repartido 400.000 euros en 10 cupones que ha vendido Ignacio de la Rocha Cabanillas. Y en la también cordobesa Palma del Río, el vendedor José Álvarez Reus ha dado un premio de 40.000 euros. Algeciras ha recibido 400.000 euros de manos del vendedor de la ONCE Andoni Guevara Ibáñez, que ha comercializado 10 cupones premiados. En El Ronquillo (Sevilla), Ana Barranca Flores ha repartido 80.000 euros en dos cupones premiados.

En Huelva, la localidad de Almonte ha recibido 40.000 euros de manos del vendedor de la ONCE Maximino García Rodríguez; mientras que, en la también onubense Cartaya, Catalina Álvarez Fernández ha dado 40.000 euros. Y en Jaén, el vendedor José Luis Damas Guzmán ha dejado otros 40.000 euros. El Cuponazo ha llevado un millón a Madrid. El vendedor de la ONCE Juan Antonio Ortiz Sancho ha repartido 400.000 euros, misma cantidad que ha dado Paloma Durán López. Por su parte, Marcial Castilla Arranz ha repartido 200.000 euros en cinco cupones premiados. En Cataluña han sido 15 los cupones premiados que han dejado 600.000 euros. De ellos, 400.000 los ha repartido, en 10 cupones premiados, en Igualada el vendedor David Cobos Hortelano. Los otros 200.000 se han dado en un establecimiento colaborador con la ONCE en Mataró, en una estación de servicio de la calle Energía, número 2. Canarias también ha recibido la suerte de la ONCE. En La Orotava (Santa Cruz de Tenerife) se han repartido 400.000 euros gracias a la vendedora Candelaria Cabrera Cabrera, que ha vendido 10 cupones premiados. Por su parte, en Santa Úrsula, también en Santa Cruz de Tenerife, Cristian Estevez Santos ha dado un premio de 40.000 euros. En Santa Lucía (Las Palmas), el Cuponazo ha dejado 40.000 euros, de manos de Nauzet Rodríguez Díaz. Y en San Bartolomé de Tirajana, la vendedora Gazmira Vera Trujillo ha dado otros 40.000 euros. A Gijón (Asturias) se han ido 400.000 euros, en 10 cupones premiados que ha vendido María Sonia Lenard Gonzalo. Y, en la localidad de Santa Pola (Alicante), Francisco Gallardo Amores ha repartido 320.000 euros, en ocho cupones premiados. A Calvià (Baleares) han llegado 240.000 euros en seis cupones premiados con 40.000 euros cada uno, vendidos por Juan de Dios Campos Romero. Y, finalmente, en Higuera de Vargas (Badajoz), el vendedor José Manuel Merchán Tabares ha dado un premio de 40.000 euros. En total, el Cuponazo de la ONCE del 27 de diciembre ha repartido 10.880.000 euros entre localidades de nueve Comunidades Autónomas.