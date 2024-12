Més per Marratxí insta al Ajuntament de Palma a declarar la gratituidad del bus de la EMT durante 2025, una medida de la que también se beneficiarían los residentes en Marratxí.

Més arremete contra el PP «que demuestra que no cree que se tenga que incentivar el uso del transporte público, porque no cree en el decrecimiento del uso del vehículo privado que se traduce en una reducción de las emisiones de CO2» . Més también arremete contra el alcalde de Palma, Jaime Martínez, a quien acusa de «divagar a la hora de determinar si en 2025 la EMT será gratuita o no, cuando sabe que esta medida ha logrado incentivar como ninguna otra el uso del transporte público, reduciendo las emisones de C02 y beneficiando a los ciudadanos», señala la portavoz econacionalista, Aina Amengual.

Las críticas del partido opositor también señalan al alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, «quien no muestra ningún interés en dar pasos con su homónimo en Palma para lograr que esta gratituidad sea una realidad y pueda beneficiar a los marratxiners, puesto que el bus de la EMT sale del Pont d’Inca y llega hasta el centro de Ciutat». Así, Més sigue la estela del Ajuntament de Llucmajor, quien a raíz de una moción socialista, estos días también ha pedido que el bus de Palma sea gratuito el próximo año, al igual que lo será el transporte interurbano y el tren.

Més per Marratxí recuerda que «el transporte público de Baleares será gratis en 2025 gracias a un logro de nuestro diputado en el Congreso, Vicenç Vidal».