Cala Llamp, el principio del fin de los apartamentos ilegales

Pasaban las cuatro y media de la tarde cuando en la calle de Tonyina de Cala Llamp llegó un camión-grúa que cargaba una gran máquina excavadora. Era el preludio del fin de los apartamentos ilegales de Cala Llamp. Los operarios confirmaron a este periódico que este miércoles se iniciarán los trabajos de demolición, lo que supondrán poner punto y final a una etapa negra del urbanismo desmesurado en Andratx.

El pasado 29 de noviembre el juez remitió al Ajuntament la orden judicial que permitía el derrumbe de los 12 apartamentos y ese mismo fin de semana la alcaldesa ordenó el cierre y vigilancia de los dos bloques de fincas para evitar ningún percance y que se pudiera hacer efectiva la demolición tras 11 años de retrasos.

La semana pasada los trabajos consistieron en el cierre perimetral del recinto y la retirada de algunos elementos como las persianas de aluminio. El martes por la tarde los trabajos continuaron con la llegada de la gran excavadora que, para acceder al recinto tuvo que derribar uno de los muros exteriores ya que sus dimensiones son muy considerables.

Cabe recordar que los apartamentos ilegales de la calle Tonyina se construyeron al amparo de una licencia urbanística concedida en verano de 2005 por el entonces alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, que después fue condenado por demás delitos urbanísticos. En el caso de Cala Llamp y tras la denuncia del GOB, el juez declaró nula dicha licencia urbanística. Lo hizo el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Palma en septiembre de 2013.

Hace pues once años que no se ha podido ejecutar la obra de demolición. Durante estos años los apartamentos han sido alquilados y también algunos propietarios plantearon recursos al no estar de acuerdo con la valoración económica realizada, por lo que recurrieron a los tribunales. Estos hechos provocaron alargar todavía más la orden de ejecución de la sentencia.

El pasado agosto se adjudicó a Dosmas Grup los trabajos de demolición por valor de 275.000 euros y deben finalizarse en ocho semanas.