La Policía Local de Mancor ha abierto un expediente para tratar de averiguar qué ocurrió este pasado fin de semana con la ‘creu de terme’ ubicada en la calle de sa Creu. Este elemento patrimonial cayó por algún motivo desconocido y los vecinos avisaron a los responsables municipales el sábado por la tarde. El alcalde Pep Frontera movilizó a la brigada para que recogiera y custodiara los fragmentos de la cruz y el lunes comenzaron los trámites para emprender su reposición «lo más rápido posible y teniendo en cuenta su importancia patrimonial».

El alcalde explica que «la policía está investigando el caso y por el momento no se ha podido determinar si se trata de una gamberrada o que la parte superior de la cruz cayera por acción del viento. Enseguida que me avisaron nos pusimos en marcha, pero desgraciadamente de momento no hemos localizado ningún testigo que nos pueda aclarar qué sucedió». Se ha descartado la posibilidad de una sustracción para su posterior venta, como ha ocurrido en el pasado con sucesos similares en Binissalem o Costitx, porque los fragmentos de la cruz se localizaron justo a los pies de la base.

El Ajuntament de Mancor se ha puesto en contacto con la Direcció de Patrimoni del Consell para trabajar en la restauración y reconstrucción de este elemento que fue declarado Bé d’Interès Cultural y que «es un símbolo de identidad muy apreciado y querido por el pueblo», resalta Pep Frontera. El alcalde espera que técnicos de patrimonio del Consell visiten el municipio para conocer el estado en que ha quedado la cruz de piedra tras la caída y poder ofrecer así mejores alternativas para su rehabilitación.

La ‘creu de terme’ de Mancor de la Vall data de 1872 y fue colocada por iniciativa del vicario Tomàs Carvallo Amigó de Íbero. Curiosamente, la parte superior que ahora ha caído fue repuesta también en 1898 y por eso figura esta fecha en la parte superior que ahora se ha dañado.