«El Estado asfixia al sector turístico insular y no deja ni las migajas»

Dejó la vida activa política en 2015 tras años de liderar Esquerra Republicana. Joan Lladó i Binimelis (Manacor, 1978) ha pasado de los corrillos políticos a dirigir 11 establecimientos hoteleros, algunos en explotación y otros en propiedad. La mayoría de ellos en Menorca.

¿Cuando inició su etapa profesional como hotelero?

—El día después de dejar mi cargo político me fui al banco para hipotecarme con el primer establecimiento. Tuve la ayuda de socios inversores que apostaron por el proyecto y del vendedor, Carles Ricci, que me dio muchas facilidades de pago.

¿Con que se queda, con la política o la hotelería?

—Siempre hacemos política. La política rige de manera directa o indirecta nuestras vidas. Pasar de ella es un suicidio. Como decía Joan Fuster, o te la haces o te la hacen. Pero estoy más tranquilo sin hacer política de partido.

¿Es compatible ser de izquierdas y hotelero?

— A día de hoy me siento identificado con la ideología del socialismo liberal de Obama o Trubeau que ya no se enmarca dentro de la lucha de clases. Pienso que es totalmente compatible ser progresista y empresario. No vivimos en una sociedad de castas como en la India. El convenio de hostelería de las Illes Balears es de los mejores para los trabajadores. Además, para mi, no hay nada más progresista que ser audaz, creativo y emprendedor.

¿Cree que hay saturación turística en Mallorca?

— Hay saturación turística y humana. Debemos decrecer. Tenemos que eliminar turísticamente lo que está obsoleto y las plazas ilegales. Nos hace falta menos y mejor. Balears ha crecido en 320.000 personas en los últimos veinte años y, en cambio, hemos retrocedido en renta per cápita pasando del puesto 46 de Europa al 148. Y se prevé que en 2032 seamos 130.000 más. Hemos de limitar la venta de Mallorca y hemos de desincentivar la inmigración. Hemos de erradicar las ayudas que estimulen la no entrada al mercado laboral. Si no queremos ser substituidos como pueblo deberemos impulsar políticas drásticas de contención.

Esta saturación algunos la atribuyen a los alquileres vacacionales, otros a los coches de alquiler... ¿No cree que el empresariado hotelero tiene también parte de culpa?

—Los hoteleros no regulan, lo hacen los políticos. Ni la derecha ni la izquierda lo han hecho de manera efectiva. El que impide un cambio de modelo económico es un Estado que se queda 5.000 millones de euros anuales de los impuestos que genera el turismo. Si queremos diversificar nuestra economía nos hacen falta estos recursos. Tenemos un presupuesto autonómico al que le viene justo pagar la educación, la sanidad y los servicios sociales, además debe endeudarse. El Estado ‘asfixia’ al sector turístico insular y no deja ni las migajas.

¿La Part Forana está masificada?

—La Part Forana no está masificada pero sufre el efecto que tiene el turismo en las zonas que sí lo están. En Manacor, casi el 40 % de los habitantes no han nacido aquí.

En los pueblos de interior proliferan los llamados hoteles de interior. ¿Es turismo sostenible?

—El turismo que da retorno a los municipios a través de la oferta complementaria, que no es el todo incluido, que es desestacionalizador, que recupera patrimonio histórico y que gasta, es hacia donde tenemos que dirigirnos.

¿La costa, en cambio, ya está ‘perdida’?

—Creo que la administración debe intentar revertir todo lo que se ha hecho mal en una época de desregularización.

¿Cree que debe subirse el impuesto de turismo sostenible?

—No hay ningún estudio que indique que la subida de la ‘ecotasa’ sirva para frenar la llegada de turistas. Creo que afectará al gasto en la oferta complementaria y nos vamos a pegar un tiro en el pie. Por lo que se refiere a la finalidad del impuesto, podría estar de acuerdo si se hiciera para comprar vivienda o arreglar las red hídrica en los ayuntamientos. Los impuestos autonómicos van en dirección a paliar los efectos de la mala financiación del Estado. Y cuando más recaudamos nosotros, menos nos envía el Estado.

El actual gobierno del PP parece que se ha subido al ‘carro’ de las políticas de contención por la saturación...

—La izquierda no lo hizo porque el PSOE no quiso y Més dijo ‘amén’. Prohens ha sido muy hábil retrocediendo en políticas lingüicidas de Vox y en medidas estética como la ecotasa o el impulso del tren para ganar centralidad. Dudo que tenga más profundidad. Ha tomado el discurso de la izquierda porque esta ha abandonado el discurso y sobretodo la praxis en materia de país y autogobierno.