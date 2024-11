El Ayuntamiento de Marratxí se ha posicionado de manera unánime contra el parque fotovoltaico 'Els Tarongers', en Son Frau, en el Pla de Son Nebot, a instancias del grupo municipal MÉS per Marratxí. En nota de prensa, MÉS per Marratxí ha informado que en el pleno municipal de este pasado martes, 26 de noviembre, en el Ayuntamiento de Marratxí, se debatió una moción contra la construcción del parque fotovoltaico 'Els Tarongers', ubicado en Son Frau, en el Pla de Son Nebot.

La moción de MÉS per Marratxí recibió el apoyo de todas las formaciones políticas presentes en el consistorio. El documento aprobado pide a la Conselleria de Empresa, Ocupación y Energía que deniegue la autorización administrativa y la declaración de proyecto estratégico industrial a dicho proyecto fotovoltaico. Al mismo tiempo, pide que no autorice ningún proyecto más hasta que no culmine un proceso de zonificación e idoneidad de construcción de centrales fotovoltaicas en suelo rústico.

'Els Tarongers' es un proyecto que ocuparía 59.473 metros cuadrados, con la instalación de 14.265 paneles solares, que se sumarían a las casi 200.000 placas fotovoltaicas proyectadas en todo Marratxí. El cruce de la línea de evacuación de media tensión del parque fotovoltaico con gasoductos que llegan hasta la incineradora de Son Reus o la falta de proyecto de compensación agraria que no aporta el promotor son algunos de los puntos que ha esgrimido MÉS per Marratxí para posicionarse en contra de este parque, al que ya presentó alegaciones en la Conselleria a principios de noviembre.

Para la portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual, «ante la gran avalancha nunca vista de centrales fotovoltaicas, no podemos consentir que las grandes empresas y sus fondos de inversión condenen a la payesía a ser expulsada de su entorno, el campo mallorquín». «Las administraciones públicas son las responsables de proteger y evitar que esto pase con una planificación que priorice su ubicación en zonas degradadas o disponibles antes que en suelo rústico», ha añadido.