Nace una plataforma vecinal en contra del uso del polvorín como centro de acogida

Un centenar de familias de Inca han impulsado la creación de la plataforma Veïnats Puig de Santa Magdalena, que nace con la intención de mostrar el rechazo a la apertura de un centro de acogida de menores extranjeros no acompañados en el polvorín de Inca, ubicado a las faldas de Santa Magdalena.

Este martes por la tarde se celebró en dependencias municipales la primera reunión de esta plataforma sin entidad jurídica y que se define «con carácter representativo, transparente, pluralista y no alineada a ideologías ni a partidos políticos».

En un comunicado resalta que su objetivo principal es que «los organismos a quienes compete renuncien a la apertura de este centro», basándose en «el mal estado de las instalaciones, la lejanía a núcleo poblacional y de las instalaciones educativas, sanitarias, lúdicas y culturales además de otras razones de índole normativo y legal como la incompatibilidad del uso de las instalaciones con la actividad que se pretende y la existencia de antecedentes judiciales al respecto».

Las intenciones del IMAS y del Consell de reconvertir el antiguo polvorín de Inca en un centro de acogida de menores extranjeros no acompañados provocó el enfado del Ajuntament d'Inca por no haber sido informado de esta iniciativa. Un informe de Defensa consideraba que las instalaciones no eran habitables y desde el IMAS se quiso desmentir este extremo, aunque el alcalde Virgilio Moreno le exigió al presidente del Consell, Llorenç Galmés, una rectificación por parte del conseller insular Guillermo Sánchez por «las declaraciones fuera de contexto, fuera de tono y totalmente inadmisibles, acusándonos de xenofobia y de boicot». La Secretaría de Estado de Juventud e Infancia debe decidir ahora si las instalaciones de Santa Magdalena son adecuadas para el uso que pretende darle el IMAS.