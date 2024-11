El agua potable no llegará a Manacor este año, tal y como había prometido el equipo de gobierno en su programa. Así, después de que a falta de poco más de un mes para que finalice el año aún no se hayan iniciado las obras de construcción de la nueva potabilizadora que se adjudicaron en 2022. Problemas técnicos y la falta de acuerdo han provocado esta situación. «La ejecución del proyecto es de entre seis y ocho meses», reconoció el regidor de Medi Ambient, Sebastià Llodrà, un hecho que hace imposible la llegada de este servicio a la ciudad este 2024.

Después de que el pasado mes de febrero se paralizara temporalmente el plazo para la realización de las obras por tener que llevar a cabo un replanteamiento en el proyecto, el último contratiempo al ambicioso proyecto se dio el último pleno municipal. La oposición tumbó una modificación de crédito extraordinario en la que se pedía una inversión de 2,2 millones de euros para esta instalación.

Sin embargo, los principales partidos en la oposición, PP y PSOE, coinciden en señalar que este no es el único motivo por el que el agua potable no llegará a las casas de todo Manacor este año. En este sentido, la portavoz de los populares, Maria Antònia Sansó, aseguró a que «dejamos mucha parte del trabajo hecho en 2019 y desde entonces no se ha hecho casi nada para cumplir con el objetivo». Sansó también señala que «en los presupuestos hay partidas sin ejecutar que se podrían haber usado para esto si hubieran tenido el trabajo hecho».

La portavoz socialista, Núria Hinojosa, matizó que «no hemos votado en contra del proyecto porque no fuera importante sino para hacer valer nuestra mayoría y ser escuchados». Hinojosa dudó además que el agua potable llegue en 2025. «Ojalá el año que viene tengamos este servicio pero los plazos de la administración son largos y a este ritmo no se llegará tampoco al próximo año».

Días después del pleno, el equipo de gobierno convocó al resto de grupos para reconducir la situación. Así, se prevé que en las próximas semanas se celebre un pleno extraordinario para aprobar esta inversión después de que el gobierno se haya comprometido a llevar a cabo propuestas de la oposición.

La planta potabilizadora producirá 10.000 m3/día de agua apta para el consumo humano y supondrá ofrecer agua potable a la ciudad por primera vez.