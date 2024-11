La Plataforma Salvem Es Putxet advierte de que el solar para la futura escuela es zona inundable

La Plataforma Salvem Es Putxet, la agrupación de vecinos de Selva que defiende la conservación del actual edificio escolar, ha manifestado su preocupación por los planes de construir un nuevo centro educativo en una zona que, tras haberse reunido con técnicos y expertos, consideran de riesgo debido a su alta posibilidad de inundación.

El grupo advierte que los terrenos propuestos, en la finca conocida como ‘Sa Torrentera’, «son un área topográficamente deprimida y rodeada de calles asfaltadas y sin drenaje, que facilitan la acumulación de agua durante lluvias intensas», explica la portavoz, Paquita Sastre.

Según la Plataforma, el lugar está expuesto a inundaciones debido a su desnivel de casi 5 metros entre el punto más alto y el más bajo de los terrenos. Además, aseguran que el suelo de la zona, compuesto de arcilla, es poco permeable y limita la absorción del agua, lo que aumenta la posibilidad de que el agua se acumule en caso de tormentas.

De hecho, Sastre asegura que incluso los vecinos de esa zona también señalan que la cercanía de una cimentera podría empeorar la situación al aportar más arcilla al terreno, creando condiciones aún más desfavorables para la construcción de una infraestructura escolar. «Los episodios de lluvias torrenciales se han intensificado en los últimos años, como se ha visto recientemente en la Comunidad Valenciana. Las inundaciones en zonas urbanas y rurales que bordean núcleos habitados han generado situaciones peligrosas, y queremos evitar que en Selva se repita una situación semejante», lamentó la portavoz.

Si bien es cierto que en la plataforma del Govern donde se detallan las zonas inundables, la parcela en cuestión no está marcada como tal, en esta base de datos no está completa. De hecho, diversos expertos en la materia y tras lo ocurrido en Valencia, han declarado en los medios de comunicación recientemente que en los mapas oficiales hay zonas de riesgo que no están marcadas.

Por ello, la Plataforma expresa su malestar ante el informe técnico presentado por el equipo redactor del proyecto de la nueva escuela, que considera el terreno como «idóneo», un solar que, según Salvem Es Putxet, no lo es. Así, los vecinos instan al Ajuntament y a la Conselleria de Educació a reevaluar la viabilidad de la ubicación propuesta, argumentando que «la mejor solución es escuchar a la naturaleza y evitar construir en áreas de riesgo».