Los vecinos de Llucmajor están hartos. Así lo han escenificaron este lunes una treintena de vecinos que de forma simbólica plantaron bolsas de basura frente el Ajuntament para protestar y mostrar su mal estar ante la situación que vive el municipio desde hace una semana por la falta de recogida de residuos.

Eran las 12 horas del medio día cuando los vecinos, convocados de forma anónima a través de redes sociales, se concentraron en la calle Obispo Taixaquet para dar inicio a la protesta. La iniciativa espontánea logró reunir a una treintena de personas que, bolsas en mano, fueron caminando en comitiva hacía la plaza de Llucmajor.

Al grito de «Volem un poble net» o «No volem brutor a Llucmajor» los participantes llegaron poco después a la plaza Espanya donde dejaron varias bolsas de basura frente al Ajuntament en señal de protestas, un gesto simbólico, puesto que después de finalizar la manifestación se las volvieron a llevar para «no agravar aún más la situación». Los asistentes al acto coincidieron en señalar «la falta de soluciones ante un problema que se agrava día a día».

Cabe recordar que el pasado jueves la empresa concesionaria del servicio, FCC, comunicó al Ajuntament que dejaría de pagar el sobrecoste que supone adaptar el salario de sus trabajadores al convenio del sector y que hasta ahora asumía. Desde este momento, se han producido problemas en la recogida de residuos además de anunciarse una huelga indefinida por parte de los trabajadores de la empresa que se prevé se inicie el próximo miércoles, 6 de noviembre.

El sobrecoste del salario no está previsto en el contrato de recogida municipal. Tras una amenaza de huelga en febrero de este año, Ajuntament y empresa acordaron que el Ajuntament se haría cargo de este sobrecoste. No obstante, desde la oposición se mostraron reacios a esta decisión al no contar con informes técnicos favorables. Un hecho que ha desencadenado una situación, según los propios vecinos, «insostenible».

El Ajuntament por su parte afirmó trabajar diariamente para solucionar esta problemática. En este sentido, el próximo miércoles se reunirán de nuevo con la empresa en el Tamib para intentar llegar in extremis un acuerdo que evite la huelga indefinida.