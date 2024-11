Los servicios de emergencia piden desalojar el el aparcamiento público de Es Saluet, en Port de Andratx, y alrededores por posibles inundaciones. Desde el medio día, la localidad se encuentra bajo precipitaciones continuas. Por ello, solicitan máxima precaución, evitar desplazamientos y zonas de posible inundación.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares mantiene la alerta naranja en todas las islas, donde ha advertido de que se pueden acumular hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora y 120 litros por metro cuadrado en pocas horas. Ante esta situación, desde la Aemet se ha incidido en la importancia de permanecer alejado de zonas inundables, así como de barrancos y de ramblas.

También la Conselleria de Presidencia del Govern advierte en redes sociales desde las 14.30 horas de que la situación meteorológica se prevé complicada en Baleares en las próximas horas. Recomienda evitar desplazamientos y aconseja que, si tienen que hacerse, se realicen por carreteras principales y evitando puentes y desembocaduras. Por su parte, el 112 pide precaución en el exterior, evitar practicar cualquier tipo de deporte náutico y de montaña, no caminar por zonas con agua en movimiento, no refugiarse debajo de árboles, alejarse de torrentes y no cruzar zonas inundadas, y evitar los lugares donde pueda haber desprendimientos de ramas, muros y paredes.

Los Bomberos de Mallorca piden que se eviten desplazamientos innecesarios, y los subterráneos o zonas bajas, asegurar puertas, persianas y ventanas de los domicilios y adoptar medidas para evitar que entre agua en las viviendas.