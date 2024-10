El conflicto por la adjudicación de cuatro balnearios de las playas de Muro ha acarreado al Ajuntament de Muro unas pérdidas de ingresos que ya superan los 720.000 euros. La explotación de los negocios de la costa son la principal fuente de recaudación municipal, y se cumplen dos veranos con cuatro chiringuitos cerrados, de los ocho que tienen en total las playas de Muro.

Esta semana, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha dado la razón al Ajuntament de Muro en el litigo que mantiene con Sarita Beach, la empresa que se adjudicó en 2023 la explotación de los balnearios 2, 3, 5 y 8. Ese proceso de adjudicación se vio truncado al dudar los técnicos sobre la veracidad del aval económico presentado por la empresa para demostrar su solvencia.

Tras distintas resoluciones y recursos anteriores por ambas partes, ahora el TACRC ha resuelto que el Ajuntament de Muro puede continuar con el procedimiento de excluir a Sarita Beach del concurso y adjudicar cada uno de los cuatro balnearios en litigio a los aspirantes que quedaron en segundo lugar. El objetivo es que estos restaurantes a pie de playa puedan abrir el verano de 2025 y el Ajuntament de Muro pueda cobrar un canon que ronda los 90.000 euros por local y año. De ahí que las pérdidas de ingresos superen los 700.000 euros.

Resolución

El conflicto por la adjudicación de los balnearios 2,3,5 y 8 de las playas de Muro ha causado un largo litigio entre el consistorio y la empresa que se los adjudicó. El Ajuntament de Muro incluso denunció el caso ante la Fiscalía, tras encargar un informe pericial cuyo resultado apuntaba que se había cometido falsedad documental con el aval presentado por la empresa. Sin embargo, esta denuncia no ha tenido recorrido, al tratarse de un asunto civil y no penal, aunque esto no significa que el tema haya llegado a su fin, pues todavía existe la posibilidad de que se resuelva en un tribunal superior.

Mientras tanto, los balnearios han pasado su segundo verano cerrados, ofreciendo una mala imagen a turistas y residentes por su estado de abandono y deterioro. En general, son los adjudicatarios de cada local los encargados de su mantenimiento. Al finalizar la temporada estival de 2022, los locales fueron cerrados dejando maquinaria, pies de sombrilla, los cristales que protegen las terrazas y otros elementos por fuera del edificio, donde también ha crecido la maleza y se ha acumulado suciedad que dejan los incívicos.

El Ajuntament de Muro ya aprobó en un pleno reciente continuar con la adjudicación de los balnearios a los aspirantes que quedaron en segundo lugar. Entonces el concejal de Més, Miquel Àngel Tortell, en la oposición, ya abogaba por «excluir a esta empresa aunque con ello no tenga que pagar ninguna multa, pero al menos podremos continuar con el procedimiento». Tortell celebra que hayan escuchado su propuesta y añade que «entre las hamacas que Costas obligó a retirar por sobreocupación de la playa, y el tema de los balnearios cerrados, las cuentas municipales se han visto muy perjudicadas».