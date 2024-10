Asociaciones culturales y vecinales, grupos musicales y teatrales, y muchísimos sollerics acudieron este domingo a la manifestación reivindicativa convocada por la plataforma Defensora para reclamar más espacios culturales y sociales para la ciudad, la reapertura de los que están cerrados, en algunos casos por falta de mantenimiento de sus titulares públicos, y también para recordar los ya desaparecidos por motivos urbanísticos o que corren peligro de sucumbir ante la degradación por falta de ayudas y de soluciones.

La celebración de esta Marxa per la Cultura había sido convocada por la llamada Plataforma Defensora, nacida a raíz del derrumbe del teatro del mismo nombre, en septiembre de 2023. Con centenares de participantes, unas 300, la marcha transcurrió en un ambiente festivo y se inició precisamente ente el teatro Defensora con un pequeño discurso pronunciado por Piquita Riera, muy conocida miembro del grupo de teatro Corriola.

Riera agradeció la masiva participación y recordó que «esta marcha no debería celebrarse en la calle sino en el interior de cada uno de los que veremos en este recorrido» lo que en su mayor parte ya no es posible. Recordó que, en su momento, «fueron refugios de la cultura en nuestro pueblo y ahora, o ya no existen o se encuentran en el peor estado de su historia, ya sea por estar en manos públicas que no han sido capaces de gestionarlos o ante un incierto futuro».

Itinerario

La marcha inició su recorrido desde el Defensora después de la primera de las actuaciones musicales, que se irían repitiendo a lo largo de la tarde ante cada uno de los espacios, donde también se leía un pequeño texto sobre su historia y vicisitudes. Muy pocos políticos municipales participaron en el acto y, a petición de los organizadores, lo hicieron a título personal.