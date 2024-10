La fiebre catarral ovina, más conocida como lengua azul se expande como una mancha de aceite en las explotaciones ganaderas de Mallorca. Si el pasado 25 de septiembre la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural tenía detectados 40 focos de la enfermedad en el conjunto del Archipiélago, a día de hoy los focos llegan a 78, de los cuales 71 radican en la isla de Mallorca. Ello supone que el virus ya se ha expandido a 20 municipios diferentes.

La propagación de los casos detectados no afecta ahora a municipios de la Serra de Tramuntana, como se originó en un principio, sino que también ha llegado a las comarcas del Raiguer y el Migjorn. Sóller continua siendo el municipio con más explotaciones afectadas, nueve. Seguidas de Deià (8), Pollença (7) y Alaró (7). También hay casos positivos en Fornalutx y Bunyola (6), mientras que en Campanet y Estellencs hay 5 focos en cada una. La presencia del virus también ha afectado a fincas de Valldemossa (3); Escorca (3); Calvià (3); Esporles (2) y Palma (2). Mientras que solo hay un foco detectado en Felanitx, Andratx, Marratxí, Puigpunyent y Santa Margalida. La Conselleria avanzó también este martes que está pendiente también de conocer los resultados de las muestras que se han realizado en los municipios de Binissalem y Lloseta.

Ante esta situación, el director general d’Agricultura, Fernando Fernández, confirmó este martes que la Conselleria ha cerrado el contrato de compra de medio millón de dosis de la vacuna Syva, uno de los dos laboratorios en España autorizados por la Agencia Española de Medicamentos para la producción y comercialización de la vacuna de la lengua azul. Está previsto que estas vacunas lleguen a la Isla a principios de diciembre.

«Desde la dirección general trabajamos desde el primer minuto en coordinación con el Ministerio para conseguir vacunas», señaló Fernández mientras recalcaba que «hemos explorado todas las vías y oportunidades» para conseguir las vacunas lo más rápido posible.

Mientras no se inicie la campaña de vacunación, Agricultura recomienda a las explotaciones ganaderas que mantengan todas las medidas para evitar la propagación de la enfermedad, como es la desinfección de los animales. Además, no está permitido los movimientos de especies sensibles (ovejas o cabras) en ferias, certámenes o muestras ganaderas, durante el periodo de estacionalización. Fernández recuerda a su vez que esta alerta sanitaria no afecta a la salud pública.