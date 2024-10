El Govern de las Islas Baleares ha concedido la autorización administrativa para la construcción de un parque solar de grandes dimensiones en el municipio de Santa Margalida. El proyecto, presentado por la empresa Libienergy Andromeda SL, con sede en Albacete, contempla la instalación de más de 25.000 paneles solares en dos parcelas ubicadas a 1,2 kilómetros del Parque Natural de s’Albufera.

El parque solar ocupará un total de 119.330 metros cuadrados, de los cuales 90.019 metros estarán dedicados a la infraestructura de generación de energía, lo que equivale a aproximadamente 13 campos de fútbol. Las parcelas afectadas se encuentran cerca del Camí de Santa Eulària y están calificadas como suelo rústico común. En la zona ya existen otros dos parques solares de características similares y, en el municipio, se cuentan al menos tres más.

El terreno actualmente está ocupado por una plantación de almendros en estado de abandono debido a su longevidad. También se han identificado algunos algarrobos en buen estado en las parcelas. El proyecto incluye medidas complementarias y compensatorias, como el mantenimiento de ganado y el cultivo de algarrobos y forrajes en parte de las parcelas, lo que aún debe concretarse con los propietarios de los terrenos. La energía generada será evacuada mediante una línea de media tensión de poco más de dos kilómetros, que compartirá parte de su trazado con una línea de los parques solares ya existentes en la zona.

En cuanto al impacto ambiental, un estudio presentado por la empresa promotora señala que no se anticipan efectos críticos. No se ha detectado presencia de flora o fauna protegida en las parcelas afectadas, aunque sí se ha identificado la proximidad de once especies amenazadas, entre ellas aves como la Ànnera Blanca, el Gall Faver y el Becvermell, que habitan cerca de la zona. Para mitigar el impacto paisajístico, se prevé la construcción de una barrera vegetal de tres metros de altura que ocultará el parque solar desde el exterior. El estudio concluye que el impacto visual será compatible con la calidad del paisaje si se aplican las medidas propuestas.