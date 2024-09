Esporles se posiciona contra el racismo y la xenofobia después de que en estos últimos días hayan circulado por el pueblo comentarios sobre el centro de agogida de menores no acompañados de la localidad, ubicado cerca de la urbanización de las Rotgetes. Así, el pleno municipal celebrado ayer aprobó una moción del partido de gobierno (Pas Més) en la que se insta a la población en general y las administraciones en particular a no estigmatizar ni criminalizar a este colectivo además de exigir que se aseguren las condiciones de esta edificio.

La propuesta que fue aprobada por 8 votos a favor (PAS-Més y PSIB) y 4 en contra (PP y Vox). Cabe recordar que hace unos meses, el Consell de Formentera y la fundación SAMU informó al Ajuntament que habían alquilado una casa para llevar a cabo este proyecto de acogida. Al poco tiempo, se produjeron quejas vecinales por revuelos de los menores. Al tener constancia, desde el Ajuntament señalaron que «se ofreció un espacio de mediación para llegar a acuerdos entre las asociaciones de vecinos afectados por las molestias, la fundación SAMU, el Consell de Formentera, cuerpos de seguridad y la propiedad del inmueble que se saldaron con la apertura de dos actas», explican. Paralelamente se registraron dos denuncias por escrito al registro municipal, una de un particular y

el otra de la Asociación de Vecinos de sus Rotgetes. Ante esta situación, el Ajuntament ha trasladado una de ellas a la Agència de Disciplina del Territori al tratarse de una denuncia que cuestiona que las instalaciones no tienen proyecto de actividades y están en suelo rústico. En este sentido, el alcalde de Esporles, Josep Ferrà, puntualizó que «hemos requerido la información necesaria al resto de administraciones para esclarecer cuantos menores hay, puesto que si son menos de ocho no sería necesaria ninguna autorización tal y cómo establece la ordenanza insular». A partir de aquí, el Ajuntament decidirá si debe o no intervenir. Sin embargo, Ferrà reiteró que «pese a ello, lo importante es que se dejen de producir acciones de odio por el color de piel o lugar de procedencia» zanjó el alcalde. Además, la moción aprobada también contempla el compromiso municipal de apoyar y colaborar con las acciones de integración de los recién llegados, especialmente con los casos más vulnerables como es el caso de los menores no acompañados y condenar y rechazar todas las mentidas, falsas acusaciones y los acosos mediáticos y sociales producidos contra ellos.