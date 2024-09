Una experiencia «brutal, inolvidable y también dura». Así ha definido Laura Capó su paso por el concurso internacional WorldSkill que se ha celebrado este pasado fin de semana en Lyon.

Capó ha sido la única representante de Balears en este concurso donde más de 1.400 alumnos de Formación Profesional llegados de hasta 70 países diferentes han medido sus conocimientos.

«Vivir estos días y poder participar en este concurso ha sido algo único. Estoy muy agradecida de haber podido vivir esta experiencia», reconocía la auxiliar de enfermería. Laura Capó es de Manacor y se ha formado en el IES Mossèn Alcover.

Pese a que el saber de los concursantes era una de las bazas del concurso, Laura fue un paso más allá. La empatía, el saber estar y como no, las ganas y el empuje a la hora de resolver los casos hicieron que su paso por Lyon haya acabado con muy buen sabor de boca. «Para mí este concurso me ha regalado una experiencia de vida. Estuve muy a gusto durante todo el concurso. Me sentí segura realizando las pruebas y disfruté al máximo, y esto es con lo que me quedo», cerró la alumna.

Un total de 22 horas de pruebas y 16 casos prácticos a los que hacer frente es el resumen de unos días intensos pero que ya forman parte de la carrera profesional y personal de la manacorina. Capó no duda en asegurar que «esto solo es el principio porqué quiero seguir formándome y creciendo a nivel profesional». Además, Capó pone en valor la Formación Profesional. «Con una FP puedes llegar a donde quieras», asegura.

En este camino, Laura no ha estado sola. Además de su profesora durante todas las competiciones que le han llevado hasta aquí, Bàrbara Rosselló, desde la Conselleria d’Educació, también le brindaron su apoyo. Así, el conseller, Antoni Vera, se desplazó el pasado domingo a Lyon especialmente para acompañar a Laura el día de la final.

Laura Capó ha demostrado que el trabajo bien hecho y la constancia tienen siempre recompensa. Y es que, aunque finalmente no hubo medalla, el premio «es haber estado allí».