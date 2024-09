La unanimidad mostrada por todos los partidos en el Ajuntament de Muro sobre el futuro convenio para construir una nueva depuradora compartida con Santa Margalida, ya no es tal. En un nuevo pleno celebrado el lunes, esta vez la oposición se abstuvo, al considerar que el documento firmado entre ambos ayuntamientos y la Conselleria de la Mar i el Cicle de l’Aigua «es una mera declaración de intenciones que no recoge ninguna de las peticiones formuladas por Muro en este conflicto, sobre todo, la ubicación de la futura planta y los plazos previstos para construirla.

Més per Muro reclama que «se prohíba construir ni una sola plaza hotelera ni residencial más en Can Picafort ni en Playas de Muro hasta que se disponga de la nueva depuradora; son las condiciones técnicas que figuran en el convenio vigente desde hace 30 años o más, pero que no se han cumplido y las dos zonas turísticas han seguido creciendo pese a que la actual depuradora de Son Bosc está sobrepasada», señala Miquel Àngel Tortell.

El portavoz nacionalista muestra su decepción por el protocolo firmado este martes entre ambos ayuntamientos y la Conselleria de la Mar. «Solo sirve para poder presentar una declaración de intenciones al Ministerio, pero ya hace demasiados años que Joan Monjo se ríe de Muro, que somos los que pagamos las consecuencias de esta situación, al igual que s’Albufera, donde van a parar las aguas mal depuradas; y este protocolo también pone de manifiesto que el pacto del alcalde de Santa Margalida con el PP tiene más peso que el pacto del alcalde de Muro con el PP».

Acuerdo de mínimos

Por su parte, el alcalde de Muro, Miquel Porquer, reconoce que el protocolo firmado el martes es «un acuerdo de mínimos, pero tenemos la obligación de seguir buscando soluciones al problema que arrastramos por la saturación de la depuradora actual; pero el Ajuntament de Muro no retirará ningún recurso ni firmará ningún convenio si no se recogen los cinco puntos que pedimos».

Por su parte, este miércoles, el conseller Juan Manuel Lafuente se ha reunido en Madrid con el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y la directora general de Costas, Ana María Oñoro. El acuerdo para construir una nueva depuradora conjunta para Playas de Muro y Can Picafort era uno de los temas a tratar y el Ministerio para la Transición Ecológica ha tomado cartas en el conflicto. La Unión Europea ya ha hecho advertencias sobre la mala depuración de las aguas residuales en general y la actual depuradora de Playas de Muro que comparten ambos núcleos, funciona por encima de su capacidad.