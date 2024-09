Este jueves se cumple un año exacto de aquel día 5 de septiembre de 2023 que pasará a la historia de Sóller por el colapso de la cubierta del emblemático teatro Defensora. La caída de la cubierta y de parte de la fachada no causó daños personales, pero sí grandes daños materiales que, en la práctica, supusieron la destrucción del inmueble. En medio de la confusión, se extendió la sensación de que la reconstrucción sería inviable. El suceso también ocasionó un sentimiento de crítica hacia el Ajuntament, al que muchos culparon de no haber tenido suficiente cuidado del patrimonio de todos y de haber abandonado a su suerte los legados recibidos.

Justo un año después de este hecho, la situación del teatro y las perspectivas de su recuperación no son, ni mucho menos, las mismas. Sin embargo, a pesar del trabajo realizado durante este tiempo por la administración y la ciudadanía, el renacimiento del Defensora sigue sin fecha.

El concejal de Patrimonio, Juan Antonio Lorente, ha recordado que «se han dado los pasos necesarios para recuperar el teatro, tenemos un proyecto básico redactado y ahora la prioridad es retirar la estructura de hierro de la calle Real y licitar el proyecto de refuerzo de la fachada, que ya será el definitivo». Pero Lorente no quiere dar fechas más allá de esta primera actuación: «el proyecto básico está muy avanzado y nos permitirá licitar la redacción del definitivo; pero hasta entonces no nos planteemos buscar financiación porque no sabemos que va a costar rehabilitar el teatro, probablemente mucho», asegura. El Ajuntament ya ha solicitado al Govern una subvención de 412.000 euros para contratar la redacción del proyecto de reconstrucción.

Desde la oposición, Laura Celià (Més) ha acusado al PP de haber «perdido un año» y de redactar un anteproyecto de forma unilateral, cuando «había prometido que el nuevo Defensora no se replantearía sin la participación ciudadana».