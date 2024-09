El 13 de diciembre de 2022 salía a la calle el primer número de la revista Cent per Cent. La publicación manacorina nacía gracias a la colaboración de 100 personas del municipio que aportaron 100.000 pesetas. De ahí su nombre. Se convertía pues en la quinta revista de prensa forana en Manacor. El pasado jueves el Cent per Cent publicó su último número en papel para emprender ahora una nueva etapa íntegramente digital. Su director, Antoni Riera Vives (Manacor, 1971) explica como se ha llegado a esta decisión.

¿Por qué Cent per Cent cierra su edición en papel?

-Hace dos o tres años que rondaba pero no dábamos el paso. No has sido una cuestión económica. Hemos tenido momentos de dificultad económica extrema, aunque en los últimos años la empresa está saneada gracias al esfuerzo de todas las personas que colaboran. Pero también es un hecho que cuesta mucho mantener y ampliar el grueso de suscriptores. La mayoría de los suscriptores son desde el primer día. Además, mucha gente ya no lee en papel porque jóvenes y no tanto leemos ya a través de internet.

¿Es pues una cuestión más de tipo de lectores?

-Las nuevas generaciones de lectores están hechas con el mundo digital, pero las antiguas generaciones también han optado por esta opción. No es una cuestión económica, sino que hemos escuchado los nuevos aires de la época en que vivimos.

¿No da miedo dejar de salir en papel?

-Sí. Por ejemplo hay miedo de afrontar comercialmente el tema digital pero las primeras sensaciones han sido buenas. Evidentemente habrá bajas de suscripciones y bajas de anunciantes. Esto lo contemplamos. Pero también nos ahorramos muchos gastos de impresión o distribución.

La revista nació gracias a la implicación de muchas personas, siempre ha tenido una vertiente muy social. ¿Se podrá diferencia ahora en redes donde prima la inmediatez?

-No, esta vertiente social es difícil porque siempre nadas contracorriente. Pero está claro que al lector lo que realmente le interesa es la gente de la calle, no quien sale siempre en los medios.

¿Qué impresiones tienen de los lectores sobre esta decisión?

-En general creo que hay pena, tanto de lectores históricos como nuevos, pero también hemos recibido muchos apoyos. La mayoría han manifestado esta pena pero también nos han animado en esta nueva. No sabemos si hemos escuchado realmente los signos del tiempo y hacer aquello que tocaba. O si bien hemos claudicado ante la modernidad o esta nueva manera de hacer periodismo. Hemos tenido siempre esta visión romántica del papel pero cuando salimos por primera vez ya existía de manera incipiente las redes y los digitales.

Precisamente cuando nacieron en 2002 había cinco publicaciones en papel. Ahora solo quedará una...

-Cuando empezamos comenzó también otra publicación en papel y ya no está. En total había cinco publicaciones en papel, ahora con nuestro cierre en papel solo quedará una y me consta que también ven que los tiempos cambian.

¿Al igual de los medios generalistas, la prensa forana también se transforma?

-Ya se ha transformado. Hay prensa local de proximidad que cubren las cosas que pasan en sus pueblos y la gente los tiene en cuenta. Los lectores son siempre locales.

En el periodismo digital prima mucho la inmediatez, el Cent per Cent es una revista más para sentarse y leer con tiempo. ¿Habrá cambios?

-En nuestro día a día veremos como evoluciona. Consideramos que es necesario no dejarnos llevar por la vorágine de la inmediatez de las redes sociales. Nosotros no queremos caer en el tuit fácil, queremos mantener la noticia elaborada como hasta ahora, hablar con las personas, preguntar. De hecho siempre hemos tratado de huir del periodismo oficial. Queremos ver como respira el pueblo, como se queja de determinadas situaciones o como está contento. Queremos sacar la luz a las personas que a veces no tiene presencia en los medios más grandes o oficialistas. Era una de las razones por las cuales nacimos y la mantendremos en esta nueva etapa.

¿Cómo ve el futuro de la prensa forana?

-Continuará existiendo porque la gente necesita estar informada de lo que pasa en sus calles, en sus ayuntamientos y a las personas que viven cerca de ellos. Aunque estemos muy mediatizados por aquello que nos llega a través de redes y televisión, la gente necesita poner los pies en el suelo, y ello supone la prensa local.