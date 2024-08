La saturación en sa Foradada también llega por mar. Sorpresa máxima de los vecinos de la zona al detectar ayer una concentración de embarcaciones cerca de sa Foradada celebrando una party boat. Desde lejos se podía oír la música a gran volumen y gente de bailando de fiesta.

No es la primera vez que hay concentraciones de este tipo en este entorno de la Serra pero sí que hacía mucho tiempo que no se recordaba una de tal dimensiones, explicaban algunos de los vecinos que presenciaron la escena. El alcalde de Deià, Lluís Apesteguia, se mostró «indignado» por las imágenes y aseguró que desde hace años el ayuntamiento reclama tanto al Govern como al Gobierno del Estado que haya un mayor control en esta zona. «Pedimos que sea una zona protegida y poder evitar imágenes como esta», apuntaba Apesteguia al recalcar que «Deià no es un parque temático».

Precisamente el Ajuntament también realizó un informe que remitió al Govern mostrándose contrario al campo de boyas y pidiendo que se incluya tanto Cala Deià como sa Foradada dentro de una futura reserva marina de la Tramuntana, una reserva que hace años que se solicita. Las colas de coches aparcados en la carretera para presenciar las puestas de sol en sa Foradada son ya habituales de cada verano, aunque la celebración de fiestas en medio del mar ahora han provocado la indignación de los vecinos de Deià.