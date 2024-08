El histórico acuerdo entre el Ajuntament de Muro, el Ajuntament de Santa Margalida y el Govern para poner fin al conflicto por la depuración conjunta de las aguas residuales de Playas de Muro y Can Picafort parece más cerca de producirse, pero no será hoy. Después de más de tres décadas sin llegar a una solución y con el tema encallado en los juzgados, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha presentado cinco alternativas para la construcción de una nueva depuradora, también compartida entre ambos municipios, pero de mayor capacidad que solucione los problemas de vertidos y olores actuales, y a la vez permita suministrar agua regenerada al Parc Natural de s’Albufera para frenar su progresiva salinización.

La Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua había anunciado para este viernes la firma de un convenio que permitiría desencallar este asunto, pero finalmente el Ajuntament de Muro decidió el jueves, por 11 votos a 1, no firmar el convenio sin que éste refleje la ubicación exacta donde se construirá la depuradora, así como la temporalización del proyecto, fijando una fecha para su redacción, licitación y construcción. Con la única abstención de la regidora del PP, Marga Ballester - el pleno de Muro decidió con los votos del PI, UiM, PSOE, CDM y Més, que el nuevo convenio tiene que reflejar los antecedentes de este conflicto «con el que Muro ha sufrido mucho y no se puede tratar como si empezáramos de cero», señalaron los ediles. Las otras dos cuestiones que Muro quiere plasmar en el convenio son cómo afecta el proyecto al PORN de s’Albufera y qué solución se adoptará frente a la salinización del agua de los pozos de Can Picafort.

Tras más de tres décadas de enfrentamientos, esta legislatura, con la mediación de la Direcció General de Recursos Hídrics, ambos ayuntamientos han aceptado firmar un nuevo convenio y desencallar un conflicto en el que los principales perjudicados son los residentes y la planta hotelera de Playas de Muro. También el Parc Natural de s’Albufera, a donde van a parar algunos vertidos fortuitos. Esta nueva EDAR tendría una capacidad superior a la necesaria con un doble objetivo: por una parte, terminar con los vertidos y malos olores que genera la planta de Son Bosc; y por otra parte, suministrar agua regenerada al Parc Natural de s’Albufera y frenar su creciente salinización provocada por la sequía y la explotación de las fuentes que alimentan el humedal, como la Font de Son Sant Joan.

Por su parte, el alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, se muestra «satisfecho con el estudio de alternativas que ha hecho el Ministerio». Cabe recordar que Monjo se ha opuesto durante todos estos años a la construcción de una depuradora en Can Picafort, tal y como preveían los convenios anteriores, porque el proyecto incluía un emisario marino frente a la playa de Son Bauló. Ahora el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha presentado cinco propuestas sobre la ubicación y las características de la nueva depuradora, que costará 38 millones de euros.

Los datos

Son Bosc, saturada por el aumento de urbanizaciones y hoteles

Playas de Muro y Can Picafort comparten la depuradora de Son Bosc, situada en el primero. Al crecer las urbanizaciones y plantas hoteleras de ambos núcleos, la capacidad de esta planta se vio sobrepasada por el exceso de caudal. Por ello, en los años 1988, 2005 y 2016 se firmaron sucesivos convenios para construir una nueva EDAR en Can Picafort, que jamás se han cumplido. Finalmente Muro llevó el tema a los tribunales e incluso la Fiscalía inició una investigación por el funcionamiento de la actual depuradora.

Aquaes presenta 5 alternativas y el presupuesto se dispara

El Gobierno central financia la construcción de la nueva depuradora, cuyo coste inicial era de unos 20 millones. El nuevo proyecto, que implica construir kilómetros de nuevas canalizaciones, tiene un presupuesto estimado de 38 millones. En cuanto se decida una de las cinco alternativas que ha presentado a través de la empresa pública Aquaes, se licitará la redacción del proyecto y luego las obras. Se prevé que estaría terminada en 2028.

La previsión es desmantelar Son Bosc

El Govern de les Illes Balears, a través de la Dirección General de Recursos Hídricos, es el mediador entre los ayuntamientos de Muro y de Santa Margalida, y el Gobierno estatal. Las advertencias de la Unión Europea por la mala depuración crónica de las aguas hace aún más urgente dar una salida a la situación actual. Si hay acuerdo, la nueva EDAR Playas de Muro - Can Picafort será una de las más modernas de Mallorca y la tercera en tamaño. Mientras se construye, se invertirán 5 millones en la mejora de la actual planta de Son Bosc, que en el futuro será desmantelada.