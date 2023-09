La deficiente infraestructura hidráulica que procede de Can Picafort, recorre la Platja de Muro y llega a la depuradora de Son Bosc ha provocado en la mañana de este sábado un nuevo vertido de aguas residuales en el Parc Natural de s’Albufera. «Es la cuarta vez que sucede este verano en las tuberías que proceden de Can Picafort hasta la depuradora que está ubicada en nuestro municipio», denuncia el alcalde de Muro, Miquel Porquer.

En esta ocasión el vertido se ha produido a escasos metros de la rotonda de la playa de Capellans, en el margen de la carretera. La conexión hidráulica de aguas residuales que llega desde Can Picafort dispone de ocho sifones que se reparten a lo largo del recorrido. Los vertidos se producen cuando aumenta la presión y el caudal de forma puntual, lo que provoca que el agua vuelva hacia atrás y salga por alguno de los sifones para acabar en terrenos ubicados en el Parc Natural de s’Albufera.

Desde el Ajuntament se ha dado aviso este sábado al Seprona, al Govern, al Parc Natural y a la empresa que gestiona la depuradora, que ha resuelto la avería con la ayuda de un vehículo de Colis.



En este caso concreto, desde el Ajuntament de Muro sospechan que «viene provocado por el vaciado de piscinas de algún hotel ubicado en Can Picafort», relata Miquel Porquer. Cuando se realiza esta operación, «el caudal aumenta de forma brusca y repentina, provocando estos incidentes que no se deberían de producir si tuviéramos las infraestructuras hidráulicas actualizadas. Desde el Ajuntament reclamamos que Can Picafort tenga su propia depuradora, que la hagan donde quieran pero que la hagan ya», reclama el alcalde de Muro. De hecho, la de Son Bosc (ubicada en Muro) funciona por el sistema de lagunaje, lo que provoca que cuando se llena también se produzcan vertidos en el Parc Natural.

El conflicto entre Santa Margalida y Muro por la depuradora viene de lejos. El Gobierno encargó en julio la redacción del proyecto para construir una depuradora en Can Picafort. Desde Muro mostraron su satisfacción «por una infraestructura que lleva casi 20 años de retraso». El alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, se opone a la depuradora por incluir un emisario submarino en Son Bauló. El tercer implicado en esta batalla legal es Abaqua, que aún no se ha pronunciado tras el relevo del nuevo Govern. La agencia pública gestiona la mayoría de depuradoras mediante convenios con ayuntamientos.